Хватит задыхаться при подъёме по лестнице: эти три упражнения увеличат вашу выносливость втрое

Развитие выносливости — ключ не только к спортивным достижениям, но и к повседневной энергичности. Представляем топ-3 упражнения для ее прокачки.
Первое место по праву занимает берпи. Это движение сочетает в себе присед, упор лежа, отжимание и прыжок. Оно задействует все основные группы мышц и мгновенно поднимает пульс, тренируя как силу, так и сердечно-сосудистую систему.
Второе обязательное упражнение — скакалка. Прыжки — это невероятно эффективное и доступное кардио, которое к тому же улучшает координацию, работу ног и дыхание. Старайтесь прыгать в высоком темпе интервалами.
Третья классика — бег с переменной скоростью. Чередование максимальных ускорений и отдыха (например, 30 секунд бега / 30 секунд ходьбы) отлично адаптирует организм к нагрузкам, значительно повышая порог выносливости.
Регулярно включайте эти упражнения в свой план тренировок и вас ждет успех.
Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. Уровень выносливости определяют временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое упражнение (разновидность двигательной деятельности).
