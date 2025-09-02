Хватит задыхаться при подъёме по лестнице: эти три упражнения увеличат вашу выносливость втрое

Спорт

Развитие выносливости — ключ не только к спортивным достижениям, но и к повседневной энергичности. Представляем топ-3 упражнения для ее прокачки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Усталость и отдышка

Первое место по праву занимает берпи. Это движение сочетает в себе присед, упор лежа, отжимание и прыжок. Оно задействует все основные группы мышц и мгновенно поднимает пульс, тренируя как силу, так и сердечно-сосудистую систему.

Второе обязательное упражнение — скакалка. Прыжки — это невероятно эффективное и доступное кардио, которое к тому же улучшает координацию, работу ног и дыхание. Старайтесь прыгать в высоком темпе интервалами.

Третья классика — бег с переменной скоростью. Чередование максимальных ускорений и отдыха (например, 30 секунд бега / 30 секунд ходьбы) отлично адаптирует организм к нагрузкам, значительно повышая порог выносливости.

Регулярно включайте эти упражнения в свой план тренировок и вас ждет успех.

Уточнения

Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. Уровень выносливости определяют временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое упражнение (разновидность двигательной деятельности).

