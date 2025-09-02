Жир плавится, как масло: вот как убрать низ живота без жёстких диет и тренировок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Убрать жир именно с низа живота — самая сложная задача, так как точечное сжигание жира — это миф.

Сантиметровая лента
Фото: https://i.pinimg.com/736x/2c/0d/79/2c0d79a409bf510e860adfce1c8396ba.jpg
Сантиметровая лента

Жир уходит равномерно со всего тела по мере создания общего дефицита калорий. Ваша стратегия должна быть комплексной.

Во-первых, наладьте питание: сократите потребление быстрых углеводов, сахара и переработанных продуктов, сделайте акцент на белке и клетчатке.

Во-вторых, подключайте кардионагрузки (бег, плавание, велосипед) для усиления расхода энергии.

В-третьих, не забывайте про силовые тренировки на все группы мышц. Чем больше мышечная масса, тем выше обмен веществ в состоянии покоя.

Что касается низа живота, то его укрепляют такие упражнения, как подъемы ног в висе или лежа, "велосипед" и планка. Они не сожгут жир прямо над ними, но подтянут мышцы, что в сочетании с общим похудением даст желаемый рельеф.

Главное — терпение и последовательность, ведь эта зона уходит в последнюю очередь.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
