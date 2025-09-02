Вёдра вместо гантелей: чемпион по самбо рассказал, как накачать огромные руки в домашних условиях

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев раскрыл неожиданные методы тренировки рук, которые доступны каждому в домашних условиях.
Оказывается, для эффективной прокачки мышц не нужны дорогие тренажеры или абонемент в фитнес-клуб — достаточно проявить немного креатива и использовать то, что есть под рукой.
Елисеев предлагает забыть о традиционных гантелях и штангах. Вместо них чемпион рекомендует использовать обычные пластиковые ведра с водой или плотные пакеты с песком.
"Возьмите два пакета с песком или бутылки с водой весом 5-7 килограммов, — советует спортсмен. — Медленно проходите с ними по комнате, удерживая руки чуть согнутыми в локтях".
Это простое упражнение, которое он называет "перетаскивание веса", эффективно нагружает бицепсы, трицепсы и мышцы предплечий, имитируя работу с профессиональным оборудованием, пишет NEWS.Ru.
Но настоящей жемчужиной в арсенале чемпиона стало упражнение с обычным полотенцем.
"Перекиньте плотное полотенце через турник или любую надежную перекладину, — объясняет Елисеев. — Возьмитесь за оба конца и попытайтесь подтянуться".
По его словам, этот нестандартный хват создает эффект нестабильности, который заставляет работать мышцы-стабилизаторы, практически не задействованные в обычных тренировках.
Особенно активно включаются мышцы предплечий и бицепсов, а кисти рук работают в непривычном режиме, что усиливает общий эффект от тренировки.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.