Хардгейнеры ломают законы фитнеса: почему их мышцы растут иначе, чем у всех

3:32
Спорт

В мире фитнеса есть один термин, который вызывает споры и часто обрастает мифами — "хардгейнер". Так называют людей, которым особенно сложно набирать мышечную массу и силу. Пока одни растут буквально "на глазах", хардгейнеры вкладывают массу усилий и всё равно сталкиваются с медленным прогрессом. Но стоит ли считать это приговором?

Занятия в зале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAIфя is licensed under Free for commercial use
Занятия в зале

Мифы и реальность

Миф 1: хардгейнеры — это люди с плохой генетикой

На самом деле генетика влияет, но не определяет всё. С грамотной стратегией тренировок и питания хардгейнеры способны на значительные результаты.

Миф 2: хардгейнерам невозможно набрать мышцы

Прогресс идёт медленнее, но он всё же возможен. Ключ в том, чтобы учитывать особенности организма и адаптировать план тренировок.

Миф 3: нужно есть тонны калорий

Чрезмерное питание приведёт скорее к набору жира, чем мышц. Гораздо важнее сбалансировать рацион и следить за качеством пищи.

Миф 4: без стероидов успеха не будет

Натуральные тренировки, дисциплина и правильный подход к восстановлению вполне способны привести к впечатляющим результатам.

Почему прогресс идёт медленно

Причины могут быть разными:

  • замедленный метаболизм, мешающий набору массы;
  • пониженный уровень тестостерона;
  • ошибки в тренировочной программе;
  • недостаток сна и восстановления.

Как действовать хардгейнеру

Чтобы обойти эти сложности, важно подходить к тренировкам осознанно.

Индивидуальные тренировки

Можно тренироваться чаще, чем 3 раза в неделю, используя разнообразные упражнения, чтобы избежать застоя.

Питание и восстановление

Белки, углеводы, жиры — всё должно быть в балансе. Сон не менее 7-9 часов в сутки — обязательное условие для роста.

Добавки

Протеин и аминокислоты восполнят дефицит, а креатин поможет увеличить силу и выносливость.

Психологический настрой

Мотивация и вера в процесс играют огромную роль.

Примеры программ

Полное тело (Full Body)

  • Пн: ноги, грудь, плечи.
  • Вт: спина, бицепс, трицепс.
  • Ср: отдых.
  • Чт: ноги, грудь, плечи.
  • Пт: спина, бицепс, трицепс.
  • Сб и Вс: отдых.

Интенсивный акцент

  • Пн: приседания, жим ногами, выпады.
  • Вт: подтягивания, брусья, французский жим.
  • Ср: отдых.
  • Чт: плиометрические отжимания, приседания с прыжком.
  • Пт: подтягивания с весом, жим узким хватом.
  • Сб и Вс: отдых.

Несколько советов напоследок

  • Слушайте своё тело.
  • Не жертвуйте качеством ради количества.
  • Балансируйте тренировки и отдых.
  • Помните: прогресс возможен, даже если он идёт не так быстро, как хотелось бы.

Быть хардгейнером — это не приговор, а просто особенность организма. Медленный прогресс требует больше терпения, дисциплины и грамотного подхода, но результаты всё равно возможны. Главное — слушать своё тело, правильно питаться, уделять внимание восстановлению и сохранять мотивацию. Тогда даже самые трудные цели становятся достижимыми.

Уточнения

Хардгейнер (от англ. hard - "тяжёлый" и англ. gain — "прибавка") — термин, означающий людей, занимающихся культуризмом, но генетически не предрасположенных к этому виду спорта, следствием чего является низкая результативность в наборе мышечной массы и роста силы.

Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
