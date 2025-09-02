Мышцы надуваются, как губка: тренировки, которые делают тело фактурным и выносливым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вы когда-нибудь задумывались, почему одни спортсмены выглядят "налитыми" и объёмными, даже если их показатели силы не всегда впечатляют? Секрет может скрываться в явлении, которое называют саркоплазматическая гипертрофия.

саркоплазматическая гипертрофия
саркоплазматическая гипертрофия

Что это такое

Саркоплазматическая гипертрофия — это процесс увеличения объёма мышечной клетки за счёт роста саркоплазмы. Внутри неё хранятся гликоген, вода и питательные вещества. В отличие от миофибриллярной гипертрофии, которая напрямую повышает силу за счёт роста сократительных волокон, этот процесс делает акцент на выносливость и внешний вид мышц.

Как это работает

Мышечная клетка состоит из миофибрилл и окружающей их саркоплазмы. Когда тренировки построены с упором на выносливость и длительную нагрузку, происходят три ключевых изменения:

  • рост запасов гликогена — чем больше гликогена в мышце, тем дольше она способна работать;
  • удержание воды — это делает мышцу более объёмной и "налитой";
  • увеличение митохондрий — "энергетические станции" клетки помогают отодвигать наступление усталости.

Методы тренировки

Чтобы запустить процесс саркоплазматической гипертрофии, тренировки строят особым образом.

  • Многоповторные подходы — 12-20 раз в каждом.
  • Длительное время под нагрузкой — 30-60 секунд удержания или медленных повторений.
  • Суперсеты и дропсеты — выполнение упражнений подряд без отдыха или с постепенным снижением веса.
  • Плиометрика — прыжковые упражнения, которые усиливают кровоснабжение и улучшают накопление жидкости в мышцах.

Преимущества

  • Мышцы выглядят более объёмными и эстетичными.
  • Повышается выносливость и способность работать без усталости.
  • Поддерживается гибкость и здоровье мышечной ткани.

Ограничения

  • Сила растёт незначительно.
  • Для сохранения эффекта нужны регулярные тренировки.
  • Перетренированность способна свести на нет все плюсы.

Примеры упражнений

Чтобы включить саркоплазматическую гипертрофию в свой план, можно использовать:

  • разведения гантелей в стороны (3-4x12-20);
  • сгибания рук на бицепс (3-4x15-20);
  • приседания с собственным весом или лёгкой штангой (3-4x20-30);
  • выпады с гантелями (3-4x12-15 на ногу);
  • планка с подъёмом ноги (3-4x15-30 сек. на ногу).

Саркоплазматическая гипертрофия — это не про силу, а про объём и выносливость. Такой тип роста мышц делает их визуально более плотными и налитыми, улучшает способность работать дольше без усталости, но требует систематических тренировок и контроля нагрузки. Если ваша цель — эстетика и выносливость, этот метод станет отличным инструментом в тренировочном арсенале.

Уточнения

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

Гипертрофи́я (от др.-греч. ὑπερ- "чрез, слишком" + τροφή "еда, пища") — увеличение объёма и массы органа, клеток под влиянием различных факторов. Гипертрофия может быть истинной и ложной.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
