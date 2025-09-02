Мышцы надуваются, как губка: тренировки, которые делают тело фактурным и выносливым

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни спортсмены выглядят "налитыми" и объёмными, даже если их показатели силы не всегда впечатляют? Секрет может скрываться в явлении, которое называют саркоплазматическая гипертрофия.
Саркоплазматическая гипертрофия — это процесс увеличения объёма мышечной клетки за счёт роста саркоплазмы. Внутри неё хранятся гликоген, вода и питательные вещества. В отличие от миофибриллярной гипертрофии, которая напрямую повышает силу за счёт роста сократительных волокон, этот процесс делает акцент на выносливость и внешний вид мышц.
Мышечная клетка состоит из миофибрилл и окружающей их саркоплазмы. Когда тренировки построены с упором на выносливость и длительную нагрузку, происходят три ключевых изменения:
Чтобы запустить процесс саркоплазматической гипертрофии, тренировки строят особым образом.
Чтобы включить саркоплазматическую гипертрофию в свой план, можно использовать:
Саркоплазматическая гипертрофия — это не про силу, а про объём и выносливость. Такой тип роста мышц делает их визуально более плотными и налитыми, улучшает способность работать дольше без усталости, но требует систематических тренировок и контроля нагрузки. Если ваша цель — эстетика и выносливость, этот метод станет отличным инструментом в тренировочном арсенале.
Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.
Гипертрофи́я (от др.-греч. ὑπερ- "чрез, слишком" + τροφή "еда, пища") — увеличение объёма и массы органа, клеток под влиянием различных факторов. Гипертрофия может быть истинной и ложной.
