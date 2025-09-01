Тренировка, которая кажется лёгкой, но заставляет мышцы работать вдвое активнее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:05
Спорт

Аквааэробика — это фитнес в воде, который сочетает элементы кардиотренировки и силовых упражнений. Она не требует специальной физической подготовки и подходит людям любого возраста и уровня активности. Занятия часто включены в стоимость клубных абонементов, если в фитнес-центре есть бассейн. Такой формат позволяет тренироваться безопасно, эффективно и с удовольствием.

аквааэробика
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
аквааэробика

Что такое аквааэробика

Занятия проходят под музыку и обычно длятся от 45 до 60 минут. Тренировка делится на три части: разминку, основную и заключительную.

Разминка необходима для адаптации к воде и ощущения лёгкой невесомости. В этот период выполняются простые шаги, махи ногами и руками, несложные движения, которые подготавливают мышцы и суставы.

Основная часть включает комплекс базовых упражнений: удары и махи, жимы руками и ногами, перекаты с боку на бок, скручивания на пресс. Чтобы усилить нагрузку, часто используют дополнительный инвентарь — например, гантели для воды, пояса или специальные перчатки.

В завершении выполняются низкоинтенсивные движения, которые помогают снизить пульс и восстановить дыхание. Нередко упражнения делают у бортика бассейна: это облегчает нагрузку и создаёт дополнительную опору.

Чем аквааэробика отличается от обычного фитнеса

Главное отличие — сама среда. В воде вес тела ощущается меньше, поэтому снижается нагрузка на суставы и позвоночник. Это делает аквааэробику безопасной даже для тех, кто восстанавливается после травм или имеет ограничения в обычных тренировках.

При этом сопротивление воды значительно усложняет выполнение упражнений. Каждое движение требует большего усилия, что повышает эффективность и помогает задействовать больше мышечных групп.

Особое внимание стоит уделить дыханию: вода создаёт дополнительное давление на грудную клетку, и дыхательные мышцы работают активнее. Упражнения в глубокой воде без опоры заставляют тело стабилизироваться, улучшая баланс и координацию.

Интересная особенность аквааэробики — работа мышц-агонистов и антагонистов одновременно. На суше, например, при сгибании руки бицепс сокращается, а трицепс расслабляется. В воде же сопротивление действует в обе стороны: при сгибании работает бицепс, а при разгибании — включается трицепс. Это делает тренировку комплексной и более продуктивной.

Итог

Аквааэробика сочетает в себе кардио, силовую нагрузку и элементы растяжки. Она помогает укрепить мышцы всего тела, развить дыхательную систему, снизить нагрузку на суставы и при этом получить удовольствие от процесса. Такой формат подойдёт и для похудения, и для поддержания общего тонуса.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
