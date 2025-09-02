Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альпийский символ под угрозой: легендарный маршрут Дахштайна в Альпах может исчезнуть навсегда
Кулинарный трюк от телеведущей из Венгрии Марси Борбаш: как сделать томатный сок идеальным
Любимый напиток делает лекарства бесполезными: где прячется скрытая угроза
Спасает от рака и переломов, но вызывает страх сильнее диагноза: вся правда о луче, изменившем медицину
Девелоперы в панике: москвичи бросились покупать именно этот вид жилья
Чрезмерная привязанность к питомцу вызывает стресс и проблемы с поведением
Огурец-Франкенштейн и кукуруза-убийца: ГМО — великая ложь столетия или технология, которую мы не поняли
Синяя кровь, внешность НЛО и мозги в лапах: обитатель океана, будто сбежавший с другой планеты
Лев в квартире обернётся судом: кого теперь нельзя держать дома

Эти простые упражнения для спины возвращают осанку, убирают боль и добавляют рост визуально

3:18
Спорт

Позвоночник — это основа тела, от которой зависит гораздо больше, чем просто ровная осанка. Его состояние влияет на дыхание, пищеварение, работу мышц и даже активность мозга. Однако малоподвижный образ жизни и привычка часами сидеть за компьютером приводят к тому, что одни мышцы ослабевают, а другие перенапрягаются. В результате появляются тянущие боли в спине, плечи уходят вперёд, а фигура теряет пропорции.

Упражнение пугало
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Упражнение пугало

Хорошая новость в том, что ситуацию можно исправить с помощью простых упражнений. Для выполнения комплекса не нужен тренажёрный зал или личный тренер — достаточно коврика и немного времени. Такой подход помогает вернуть уверенность в теле, а также визуально добавить несколько сантиметров роста за счёт расправленной осанки.

Упражнение "Пугало" или кубинский жим

Главная цель — укрепить мышцы-вращатели плеча и раскрыть грудной отдел. Эти мышцы особенно важны для тех, кто склонен к сутулости, ведь именно они отвечают за расправленные плечи и красивую линию спины.

Встаньте прямо, возьмите лёгкие гантели или бутылки с водой. Ладони разверните назад, руки подтяните к груди, локти поднимите вверх. Далее разверните предплечья наружу, словно показывая жест "Я не виноват!". Вернитесь в исходное положение. Оптимально выполнять три подхода по 15 повторений.

Подъём рук с фиксацией "буквой П"

Это упражнение укрепляет верх спины и плечи, снижает дискомфорт в шее и пояснице, улучшает подвижность лопаток. Лягте на живот, лоб уприте в коврик, ноги расслаблены.

Вытяните руки вперёд ладонями вниз. На вдохе приподнимите их и согните под углом 90°, формируя букву "П". Сведите лопатки, задержитесь на 3-5 секунд, затем плавно опустите руки обратно. Важно сохранять спокойное дыхание и работать без рывков. Рекомендуется выполнять три подхода по 20 повторов.

Мобильность плечевых суставов у стены

Упражнение помогает снять зажатость после долгой работы за компьютером и улучшить подвижность плеч.

Встаньте лицом к стене на расстоянии пары шагов, стопы поставьте на ширину таза. Руки вытяните и уприте выше уровня головы. Отведите таз назад, мягко прогибаясь в плечах и сохраняя прямую спину. Корпус и руки должны образовывать одну линию. Плавно углубляйте растяжение, опускаясь ниже, затем возвращайтесь в исходное положение. Достаточно 2-3 подходов по 20-30 повторений. Работайте в комфортной амплитуде, без боли и напряжения в шее.

Итог

Комплекс сочетает укрепляющие и растягивающие элементы, которые помогают активизировать мышцы, удерживающие позвоночник, и вернуть телу правильное положение. Регулярные занятия уменьшают боли, делают осанку ровнее, а плечи — подвижнее. Уже через несколько недель можно почувствовать, что спина стала сильнее, а движения — свободнее.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут Аудио 
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Садоводство, цветоводство
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Последние материалы
Синяя кровь, внешность НЛО и мозги в лапах: обитатель океана, будто сбежавший с другой планеты
Лев в квартире обернётся судом: кого теперь нельзя держать дома
Три кита Nvidia: кто на самом деле кормит гиганта IT
Последний шанс улететь? Стоячие места в самолёте: к чему готовиться
OldGremlin: идёт новая волна атак на российский бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой женился во второй раз — наряды молодожёнов удивили всех
Забудьте про рестораны: готовим лучший картофель фри в мире по рецепту Джейми Оливера
Для вида или для штрафа: временные знаки превращают трассу в ловушку для водителей
Деньги на ветер: перестаньте покупать эти 6 бесполезных средств от комаров
Молодёжь выбирает свободу, а не семью: к чему приведёт новый тренд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.