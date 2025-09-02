Эти простые упражнения для спины возвращают осанку, убирают боль и добавляют рост визуально

Позвоночник — это основа тела, от которой зависит гораздо больше, чем просто ровная осанка. Его состояние влияет на дыхание, пищеварение, работу мышц и даже активность мозга. Однако малоподвижный образ жизни и привычка часами сидеть за компьютером приводят к тому, что одни мышцы ослабевают, а другие перенапрягаются. В результате появляются тянущие боли в спине, плечи уходят вперёд, а фигура теряет пропорции.

Хорошая новость в том, что ситуацию можно исправить с помощью простых упражнений. Для выполнения комплекса не нужен тренажёрный зал или личный тренер — достаточно коврика и немного времени. Такой подход помогает вернуть уверенность в теле, а также визуально добавить несколько сантиметров роста за счёт расправленной осанки.

Упражнение "Пугало" или кубинский жим

Главная цель — укрепить мышцы-вращатели плеча и раскрыть грудной отдел. Эти мышцы особенно важны для тех, кто склонен к сутулости, ведь именно они отвечают за расправленные плечи и красивую линию спины.

Встаньте прямо, возьмите лёгкие гантели или бутылки с водой. Ладони разверните назад, руки подтяните к груди, локти поднимите вверх. Далее разверните предплечья наружу, словно показывая жест "Я не виноват!". Вернитесь в исходное положение. Оптимально выполнять три подхода по 15 повторений.

Подъём рук с фиксацией "буквой П"

Это упражнение укрепляет верх спины и плечи, снижает дискомфорт в шее и пояснице, улучшает подвижность лопаток. Лягте на живот, лоб уприте в коврик, ноги расслаблены.

Вытяните руки вперёд ладонями вниз. На вдохе приподнимите их и согните под углом 90°, формируя букву "П". Сведите лопатки, задержитесь на 3-5 секунд, затем плавно опустите руки обратно. Важно сохранять спокойное дыхание и работать без рывков. Рекомендуется выполнять три подхода по 20 повторов.

Мобильность плечевых суставов у стены

Упражнение помогает снять зажатость после долгой работы за компьютером и улучшить подвижность плеч.

Встаньте лицом к стене на расстоянии пары шагов, стопы поставьте на ширину таза. Руки вытяните и уприте выше уровня головы. Отведите таз назад, мягко прогибаясь в плечах и сохраняя прямую спину. Корпус и руки должны образовывать одну линию. Плавно углубляйте растяжение, опускаясь ниже, затем возвращайтесь в исходное положение. Достаточно 2-3 подходов по 20-30 повторений. Работайте в комфортной амплитуде, без боли и напряжения в шее.

Итог

Комплекс сочетает укрепляющие и растягивающие элементы, которые помогают активизировать мышцы, удерживающие позвоночник, и вернуть телу правильное положение. Регулярные занятия уменьшают боли, делают осанку ровнее, а плечи — подвижнее. Уже через несколько недель можно почувствовать, что спина стала сильнее, а движения — свободнее.

