ЗОЖ-инвестиции: вот почему россияне стали вкладывать вдвое больше в своё здоровье

В России в два раза больше денег стали тратить на ЗОЖ.

Аналитики сравнили расходы в 2025 году и годом ранее. Разница составила почти 50 процентов. В опросе приняли участие 3 тысячи человек от 18 до 65 лет.

Так, 76% опрошенных рассказали, что в разной степени ведут здоровый образ жизни: в 2025 году таких людей было 52%. При этом 44% тренируются, а 36% считают калории и стараются правильно питаться.

"В прошлом году средние ежемесячные траты на спорт, питание и оздоровительные практики составили 16 800 рублей, тогда как в 2024 году этот показатель находился на уровне 7200 рублей", — отметили аналитики

Кстати, 33% респондентов от двух раз в год принимают курсы БАДов и витаминов, а 23% не курят и не пьют алкоголь, сообщают "Известия".

