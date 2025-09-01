Турнир Конора Макгрегора в Черногории превратился в хаос: арена рухнула прямо на глазах зрителей

Во время турнира Конора Макгрегора по кулачным боям, который проходил в открытом пространстве ночного клуба Будвы в Черногории, начался сильнейший шторм.

Фото: flickr.com by Zooey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гроза

Ветер "ронял" конструкции на арене, зрители спешно начали покидать территорию. Два главных боя были отменены.

"Это было самое безумное, что я видел, боже мой. Я сидел там, и тут все начинает грохотать и трястись", — цитирует Макгрегора TalkSport.

Буря появилась "словно из ниоткуда", и ему тоже пришлось уйти с арены — оставаться там было небезопасно.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе.

