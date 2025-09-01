Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

"Лион", долгое время имевший преимущество в счёте, одержал победу над "Марселем" благодаря автоголу Леонардо Балерди (89-я минута). Благодаря этой победе команда Паулу Фонсеки идёт в ногу с "ПСЖ".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Это был вечер Олимпико, день памяти Бернара Лякомба, и лучший французский бомбардир лиги, должно быть, оценил по достоинству сценарий этого противостояния.

Столкнувшись с финансовыми трудностями, "Лион" отпустил Александра Ляказетта, продал его преемника Жоржа Микаутадзе (под аплодисменты всего стадиона), так что команда Паулу Фонсеки, возможно, большую часть времени боролась с OM, быстро сократившимся до десяти человек, но долго пыталась найти причину, прежде чем всё встало на свои места в конце матча (1:0, 89-я минута).

В этом матче, где "Лион" был нищим, а "Марсель" — аутсайдером, чьи партнёры в последнее время испытывали трудности, было мало ярких моментов.

Игроки "Лиона" долго опасались, что не смогут переломить ход матча в первом тайме, когда Малик Фофана нанёс "Марселю" чудовищно тяжёлый урон, что привело к раннему удалению Эгана-Райли (см. ниже). Однако "Лион" не реализовал несколько моментов эффективно, споткнувшись о Рульи, был неоправданно отменён пенальти после вмешательства VAR из-за падения Абнера, и два гола были отменены из-за офсайдов.

После неудачного первого тайма "Лион" сумел улучшить свою атакующую игру. Подопечные Роберто Де Дзерби могли даже реализовать идеальный розыгрыш, вновь проявив большую точность в завершении, о чём свидетельствует неудачный удар пяткой Траоре (68-я минута). Минутой ранее Тессманн, чей удар не достиг цели, создал угрозу, и "Лион" выглядел менее опасным.

А затем всё изменилось в концовке матча, когда Сульц, выжидая удар Тальяфико в перекладину, сначала завладел мячом, а затем вынудил Леонардо Балерди сфолить (89-я минута). Во время матча все игроки "Лиона" были в футболках с именем Лякомба.

После этого, одержав три победы, "Лион", который ещё несколько недель назад всё ещё находился под угрозой вылета из Лиги 2, сумел догнать "ПСЖ" на вершине Лиги 1, в то время как "Марсель" уже потерпел два поражения. Бывший игрок сборной Франции, должно быть, улыбался оттуда.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​[paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
