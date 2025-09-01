Рекордный трансфер: Ливерпуль может потратить 12 миллиардов этим летом

Летнее трансферное окно подходит к концу, но, похоже, самый громкий анонс ещё впереди.

Как сообщает Ян-Оге Фьёртофт из ESPN, "Ньюкасл" и "Ливерпуль" завершили сделку по Александру Исаку. "Красные", как сообщается, готовы заплатить 150 миллионов евро (110 миллионов фунтов стерлингов) за шведскую звезду, что сделает его самым дорогим игроком в истории Премьер-лиги.

Александр Исак в последние годы входит в число лучших футболистов мира. За последние два сезона Премьер-лиги он забил в общей сложности 44 гола за "Ньюкасл", поэтому неудивительно, что к 25-летнему футболисту проявляется большой интерес.

"Ливерпуль" проявлял к нему интерес всё летнее трансферное окно. Действующий чемпион Премьер-лиги решил потратиться и хочет приобрести ещё одно дорогостоящее усиление к Вирцу, Экитике, Керкезу и Фримпонгу. Речь идёт о Александре Исаке, который несколько недель назад заявил, что больше не хочет играть в "Ньюкасле" и хотел бы продвинуться в футболе.

По данным Яна-Оге Фьёртофта из ESPN, сделка уже обсуждается. "Ливерпуль" готов заплатить "Ньюкаслу" 150 млн евро (110 млн фунтов стерлингов) за Исака, что станет рекордным трансфером в истории Премьер-лиги.

"Ливерпуль" потратил в общей сложности 340 миллионов евро (200 миллионов фунтов стерлингов) в летнее трансферное окно, что составляет более 100 миллионов фунтов стерлингов. В случае успеха Исака общая сумма составит 100 миллионов фунтов стерлингов. "Ливерпуль" заработал 220 миллионов евро (5,4 миллиарда крон) на продаже игроков.

Уточнения

«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

