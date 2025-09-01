Жанибек Алимханулы раскрыл, на какие шаги готов пойти ради третьего пояса

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы рассказал о своих планах на будущее.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксерские перчатки

Боец "казахского стиля" подчеркнул, что упорно трудится ради завоевания третьего пояса.

"Чтобы завоевать пояс, нужно рисковать! Пустых рисков недостаточно! На пути к вершине необходимы терпение, упорство и выносливость. Теперь я стремлюсь к вершине третьего пояса! У меня есть опыт, я иду на риск! Теперь мне нужно включить режим терпения и упорства!" — написал боксер на своей странице в соцсетях.

Жанибек в очередной раз напомнил, что его главная цель — стать абсолютным чемпионом мира.

"На этом пути есть разные трудности. Лёгких поясов не бывает. Но я не из тех, кто сдаётся на полпути! Силы есть, цель ясна! Видимая гора не за горами! Даст Бог, мы покорим вершины четырёх поясов, поднимем голубой флаг и войдем в историю! Всё, что должно произойти, произойдёт в своё время! Терпения хватит на идеал!" — заключил он.

Последний бой Жанибека прошел в апреле этого года в Астане. Тогда казахстанский боец нокаутировал француза Анауэля Нгамиссенге в пятом раунде.

Уточнения

Жанибек Алимханулы (каз. Жәнібек Әлімханұлы; 1 апреля 1993 года, с. Жыланды, Казахстан) — непобеждённый казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории.

