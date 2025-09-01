13-я ракетка мира заплакала на корте из-за бывшего парня на трибунах и остановила матч

Чешская теннисистка Каролина Мухова остановила матч из-за бывшего возлюбленного среди зрителей.

13-я ракетка мира прервала игру второго круга Открытого чемпионата США (US Open) во время поединка с румынкой Сораны Кырсти. Мухова заплакала из-за бывшего парня.

Когда она увидела его на трибунах, начала плакать, взяла полотенце и закрыла им лицо, потом — обратилась к судье на вышке. После этого парня выгнали.

"Напротив моей скамейки сел мой бывший парень. Он иногда появляется на мероприятиях, где его не должно быть. Это меня напугало. Я попросила его уйти, он не уходил. В тот момент мне было трудно сосредоточиться", — прокомментировала ситуацию спортсменка.

