13-я ракетка мира заплакала на корте из-за бывшего парня на трибунах и остановила матч

Чешская теннисистка Каролина Мухова остановила матч из-за бывшего возлюбленного среди зрителей.
13-я ракетка мира прервала игру второго круга Открытого чемпионата США (US Open) во время поединка с румынкой Сораны Кырсти. Мухова заплакала из-за бывшего парня.
Когда она увидела его на трибунах, начала плакать, взяла полотенце и закрыла им лицо, потом — обратилась к судье на вышке. После этого парня выгнали.
"Напротив моей скамейки сел мой бывший парень. Он иногда появляется на мероприятиях, где его не должно быть. Это меня напугало. Я попросила его уйти, он не уходил. В тот момент мне было трудно сосредоточиться", — прокомментировала ситуацию спортсменка.
Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.