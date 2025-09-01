Кордоба грозит уйти? Тренер Краснодара раскрыл правду о заявлении форварда

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал заявление нападающего Джона Кордобы о возможном уходе из чемпионата России из-за недовольства судейством. По словам специалиста, слова колумбийского форварда стали эмоциональной реакцией и не должны восприниматься буквально.

Фото: Официальный сайт ФК «Краснодар» is licensed under public domain Джон Кордоба

Матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром", завершившийся со счетом 1:1, сопровождался напряженными моментами. На 56-й минуте игры Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку Кордобе, что вызвало бурную реакцию футболиста. Уже после окончания встречи нападающий допустил возможность покинуть российский чемпионат из-за неудовлетворенности работой арбитров.

Мурад Мусаев призвал не драматизировать ситуацию, пишет Газета.Ru.

"Я уже все подробно рассказал о том, что думаю по поводу судейства в этом матче. Слова Кордобы? Джон остынет, успокоится, можно понять, почему он говорил такие вещи", — сказал Мусаев.

Тренер также добавил, что уже высказал свою позицию относительно судейства в этом матче и не считает необходимым возвращаться к этой теме.

В самой игре "Краснодар" проявил характер, сумев отыграться после гола Матвея Кисляка на 36-й минуте. Уже перед перерывом Кордоба сравнял счет, реализовав передачу Эдуарда Сперцяна. Несмотря на удаление колумбийца во втором тайме, "быки" сумели сохранить ничейный результат и продолжить борьбу в чемпионате.

Уточнения

Джон Андре́с Ко́рдоба Копете (исп. Jhon Andrés Córdoba Copete; род. 11 мая 1993, Истмина, Чоко) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Краснодар».

