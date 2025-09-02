Бабушки знали секрет стройности: ешьте так же — и вес уйдёт в два раза быстрее

Рацион питания оказывает куда более серьёзное влияние на процесс снижения веса, чем принято думать. Одно из последних исследований показало: отказ от ультраобработанных продуктов может значительно ускорить похудение, сделав диету более эффективной.

Ультраобработанные продукты опасны

К этой категории относят продукты, в составе которых преобладают искусственные добавки, ароматизаторы, красители и усилители вкуса. Это чипсы, сладости, готовые блюда, полуфабрикаты и даже некоторые батончики, позиционируемые как "полезные". Врачи и учёные десятилетиями предупреждают: частое употребление такой пищи повышает риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Особая проблема ультраобработанных продуктов заключается в том, что они не только насыщают организм ненужными химическими соединениями, но и усиливают тягу к еде. Употребляя их, человек с трудом контролирует аппетит, что делает диету малорезультативной.

Процесс исследования

Учёные из Университетского колледжа Лондона провели эксперимент с участием 50 добровольцев, привыкших к нездоровому питанию. Испытуемых разделили на две группы: одна придерживалась диеты на основе минимально обработанных продуктов, вторая получала еду промышленного производства.

Программа длилась восемь недель. Первая группа питалась блюдами вроде овсяной каши или домашней пасты болоньезе, вторая — готовыми завтраками и замороженными блюдами. Калорийность обеих диет была ограничена одинаково — всего на 230 ккал в день.

После завершения эксперимента группы менялись местами: те, кто раньше ел "чистую" пищу, переходили на готовые продукты, и наоборот.

Результаты эксперимента

Разница оказалась заметной. Участники, которые питались в основном домашними блюдами, потеряли в среднем 2,06 % веса. Те, кто придерживался рациона с ультраобработанными продуктами, сбросили лишь 1,05 %.

"Хотя сокращение на 2 процента может показаться не таким уж большим, это всего лишь за восемь недель, и без учета попыток людей активно сократить потребление", — отметили учёные.

Исследователи подсчитали, что в масштабах года разница становится ещё более ощутимой. Потеря веса на "чистой" диете составила бы около 13 % у мужчин и 9 % у женщин, в то время как у приверженцев готовой еды — лишь 4-5 %.

Чистая еда работает лучше

Главный секрет — не только в отсутствии добавок, но и в характере самих продуктов. Минимально обработанные блюда обычно содержат больше клетчатки, полезных жиров и сложных углеводов. Они дольше перевариваются, дают чувство насыщения и помогают удерживать уровень сахара в крови стабильным.

Кроме того, готовка дома формирует другое отношение к еде: человек сам выбирает ингредиенты, лучше понимает, что и сколько он ест. Это снижает риск переедания и делает диету более контролируемой.

Практические выводы

Результаты исследования подтверждают: чтобы диета действительно помогала, важно не только считать калории, но и обращать внимание на качество продуктов. Ультраобработанные продукты следует максимально исключать, заменяя их:

• свежими овощами и фруктами,

• кашами, цельнозерновым хлебом и макаронами,

• бобовыми и орехами,

• рыбой, мясом и яйцами без лишней переработки.

Даже небольшие изменения, вроде замены готового батончика на тарелку овсянки, могут существенно повлиять на результаты в долгосрочной перспективе.

