Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пасть порву: Лолита в ярости из-за нападения на организатора концертов
Встреча гигантов шокирует: Вашингтон игнорирует реальную угрозу ШОС
Секретные контракты ЕС: 150 миллиардов изменят войну и экономику
Урожай капусты под угрозой: одна ошибка — и кочаны превратятся в тряпку
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует

Спортивные кроссовки теряют вид из-за этих ошибок — вот как сохранить их надолго

2:40
Спорт

Спортивные кроссовки — это не просто обувь для тренировок. Они становятся частью повседневного стиля, помогают чувствовать себя комфортно на пробежке, в спортзале или на прогулке. Но именно такая обувь быстрее всего теряет внешний вид: пыльные дороги, дождь, интенсивные занятия и регулярные нагрузки сокращают срок службы. Чтобы спортивные кроссовки дольше оставались чистыми и удобными, за ними нужно правильно ухаживать.

Кроссовки в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кроссовки в стиральной машине

Обработка защитным спреем

Новые кроссовки важно сразу обработать водо- и грязеотталкивающим средством. Сделать это лучше ещё до первой пробежки или тренировки на улице. Баллончики продаются почти в любом обувном магазине, а наносить состав стоит в проветриваемом помещении. Такая процедура заметно продлит срок службы пары.

Регулярная очистка после занятий

После тренировки на стадионе или прогулки кроссовки стоит протирать влажными салфетками. Подойдут любые — и специальные для обуви, и обычные. Если загрязнения сильные, используйте мягкую губку для ткани и щётку для подошвы. Особенно это актуально для светлых спортивных моделей, которые быстро теряют свежий вид.

Стирка без риска

Многие боятся стирать кроссовки в машинке, но при правильном подходе это безопасно. Для защиты обуви можно использовать специальные плотные мешки для стирки с внутренними вставками. Оптимальная температура — 30 °C. Некоторые вместо мешка кладут в барабан большое махровое полотенце: оно создаёт дополнительное трение и помогает лучше очистить поверхность.

Меламиновая губка для белых моделей

Белые кроссовки особенно уязвимы к грязи, но меламиновая губка легко справляется с тёмными следами на резиновой части и боковинах. Этот способ помогает быстро освежить обувь между полноценными стирками.

Поддержание цвета

Чтобы белая обувь выглядела как новая, можно использовать специальную краску для кроссовок. Она легко наносится, стоит недорого и заметно преображает даже поношенные пары. Исключение — замша, для неё лучше подобрать другие средства ухода.

Итог

Забота о кроссовках не требует много времени и сил. Достаточно обработать их защитным спреем, регулярно очищать, правильно стирать и поддерживать цвет. Эти простые шаги помогут продлить жизнь любимой обуви и сохранить её аккуратный вид.

Уточнения

Кроссовки — вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, но также широко используемый для повседневной носки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле
Новости спорта
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Последние материалы
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует
Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь
Алкогольное отравление без скорой: стакан воды вместо капельницы — простой способ улучшить состояние
Почему меньшее количество ударов значит больше
Вена прощается с эпохой дешёвых проездных: что ждёт жителей и туристов
Большие машины под угрозой: ЕС готовит ограничения для внедорожников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.