Спортивные кроссовки теряют вид из-за этих ошибок — вот как сохранить их надолго

2:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивные кроссовки — это не просто обувь для тренировок. Они становятся частью повседневного стиля, помогают чувствовать себя комфортно на пробежке, в спортзале или на прогулке. Но именно такая обувь быстрее всего теряет внешний вид: пыльные дороги, дождь, интенсивные занятия и регулярные нагрузки сокращают срок службы. Чтобы спортивные кроссовки дольше оставались чистыми и удобными, за ними нужно правильно ухаживать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кроссовки в стиральной машине

Обработка защитным спреем

Новые кроссовки важно сразу обработать водо- и грязеотталкивающим средством. Сделать это лучше ещё до первой пробежки или тренировки на улице. Баллончики продаются почти в любом обувном магазине, а наносить состав стоит в проветриваемом помещении. Такая процедура заметно продлит срок службы пары.

Регулярная очистка после занятий

После тренировки на стадионе или прогулки кроссовки стоит протирать влажными салфетками. Подойдут любые — и специальные для обуви, и обычные. Если загрязнения сильные, используйте мягкую губку для ткани и щётку для подошвы. Особенно это актуально для светлых спортивных моделей, которые быстро теряют свежий вид.

Стирка без риска

Многие боятся стирать кроссовки в машинке, но при правильном подходе это безопасно. Для защиты обуви можно использовать специальные плотные мешки для стирки с внутренними вставками. Оптимальная температура — 30 °C. Некоторые вместо мешка кладут в барабан большое махровое полотенце: оно создаёт дополнительное трение и помогает лучше очистить поверхность.

Меламиновая губка для белых моделей

Белые кроссовки особенно уязвимы к грязи, но меламиновая губка легко справляется с тёмными следами на резиновой части и боковинах. Этот способ помогает быстро освежить обувь между полноценными стирками.

Поддержание цвета

Чтобы белая обувь выглядела как новая, можно использовать специальную краску для кроссовок. Она легко наносится, стоит недорого и заметно преображает даже поношенные пары. Исключение — замша, для неё лучше подобрать другие средства ухода.

Итог

Забота о кроссовках не требует много времени и сил. Достаточно обработать их защитным спреем, регулярно очищать, правильно стирать и поддерживать цвет. Эти простые шаги помогут продлить жизнь любимой обуви и сохранить её аккуратный вид.

Уточнения

Кроссовки — вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, но также широко используемый для повседневной носки.

