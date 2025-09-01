Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете
Листья, что делают химию лишней: неожиданная защита для урожая
Инновации экономят топливо сегодня, но тратят бюджет завтра: цена прогресса на коробке
Жирная кожа сохнет быстрее пустыни: ошибка в уходе, о которой молчат кремы
Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник
Топливный удар: как рост цен на бензин отразится на вашем осеннем столе и квитанциях
Ваш кошелек худеет не из-за цен: вот куда исчезает бюджет незаметно
Очаровательный храп питомца: когда это тревожный сигнал, а не милая особенность
Бабушка раскошелилась: Наталья Штурм назвала сумму трат на сборы внука к школе

Фитнес без контроля пульса — ловушка: вы думаете, что тренируетесь, а организм страдает

3:07
Спорт

Контроль пульса во время физических нагрузок играет ключевую роль. От этого зависит не только прогресс в тренировках, но и безопасность самого спортсмена. Частота сердечных сокращений отражает, насколько интенсивно работает организм, и позволяет вовремя корректировать нагрузку.

Девушка визуализирует тренировку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка визуализирует тренировку

Зачем следить за пульсом

Когда сердце начинает биться быстрее, оно активнее снабжает мышцы кислородом. В этот момент повышается общая выносливость, ускоряется обмен веществ и расход калорий. Но перегружать сердечную мышцу нельзя: чрезмерная нагрузка может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому важно понимать, в каких пределах должна находиться частота сердечных сокращений.

Польза правильных нагрузок

Тренировки в целевых зонах ЧСС помогают постепенно улучшать форму и адаптировать сердце к нагрузкам. Регулярные занятия улучшают кровообращение, снижают уровень "плохого" холестерина и уменьшают риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти данные подтверждает Американская кардиологическая ассоциация, отмечая долгосрочные преимущества активного образа жизни.

Сердце, как и любая мышца, тренируется. Со временем частота ударов в состоянии покоя снижается, что считается признаком хорошей физической формы. Норма для взрослых — от 60 до 100 ударов в минуту. При этом слишком высокая ЧСС в покое может сигнализировать о низком уровне тренированности и даже о риске развития болезней сердца.

Зоны сердечного ритма

Чтобы тренировки были эффективными и безопасными, принято выделять несколько диапазонов частоты сердечных сокращений, рассчитываемых от максимальной ЧСС (МЧСС):

  • при 50-60% от МЧСС нагрузка минимальна. Это хороший вариант для разминки и восстановления;

  • зона 60-70% помогает развивать выносливость и активизировать процесс сжигания жира;

  • в пределах 70-80% организм работает оптимально для роста силы и улучшения физической формы;

  • нагрузка 80-90% способствует увеличению сухой мышечной массы;

Современные способы контроля

Сегодня следить за ЧСС стало проще: фитнес-трекеры и пульсометры позволяют отслеживать показатели в реальном времени. Это помогает контролировать интенсивность, подстраивать программу под цели и избегать перегрузок. Такой метод нельзя назвать новым, но он остаётся одним из самых точных способов понять, насколько эффективно работает организм во время тренировки.

Вывод

Чем выше нагрузка, тем активнее бьётся сердце. Но именно тренировки в пределах целевых зон позволяют безопасно развиваться, укреплять сердечно-сосудистую систему и повышать выносливость. Контроль пульса — важный инструмент, который помогает не только достигать спортивных целей, но и заботиться о здоровье.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете
Листья, что делают химию лишней: неожиданная защита для урожая
Инновации экономят топливо сегодня, но тратят бюджет завтра: цена прогресса на коробке
Жирная кожа сохнет быстрее пустыни: ошибка в уходе, о которой молчат кремы
Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник
Топливный удар: как рост цен на бензин отразится на вашем осеннем столе и квитанциях
Ваш кошелек худеет не из-за цен: вот куда исчезает бюджет незаметно
Очаровательный храп питомца: когда это тревожный сигнал, а не милая особенность
Фитнес без контроля пульса — ловушка: вы думаете, что тренируетесь, а организм страдает
Бабушка раскошелилась: Наталья Штурм назвала сумму трат на сборы внука к школе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.