Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закон-ловушка для дачников: что теперь грозит владельцам участков с 1 сентября
Самый защищенный танк России: эту машину признали самой мощной среди массовых танков
Камень весом в 25 тонн и след великана — раскопки в в Херефордшире обещают переписать миф о короле Артуре
Простой рецепт для уютного вечера: морковный кекс с орехами и нежным сливочным кремом
Как быстро летит время: Дмитрий Маликов показал сына-первоклассника
Самое жирное время: Ксения Собчак раскрыла, какой период считает самым ярким в истории России
Пётр Красилов представил новую жену: история любви с поклонницей
Невинный букет или взятка? Как не подставить педагога подарком на 1 сентября
Воссоединение сорвано: почему старый состав Гарри Поттера не вернётся на экраны – названа причина

Пять минут решают всё: почему без разминки даже идеальная тренировка приводит к травмам

2:21
Спорт

Разминка занимает всего несколько минут, но её значение для здоровья и эффективности тренировки сложно переоценить. Она помогает разогреть мышцы, активировать суставы, улучшить кровообращение и подготовить психику к нагрузке. Благодаря этому тренировка проходит легче, а риск травм заметно снижается.

Разминка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Разминка

Кардиоразминка

Для начала достаточно лёгкой активности, которая включает в работу крупные группы мышц. Это может быть бег трусцой, быстрая ходьба, марш на месте или несколько минут на велотренажёре, эллипсоиде или гребном тренажёре. Длительность кардиоразминки обычно составляет от 5 до 10 минут. Она помогает плавно войти в тренировочный ритм и сразу начать основное занятие с более высокой интенсивности.

Суставная разминка

Следующий этап — подготовка суставов. Несколько простых движений позволяют улучшить подвижность и снизить нагрузку на связки во время тренировки. Для шейного отдела полезны наклоны и повороты головы, которые легко выполнять даже в сидячем положении. Перед упражнениями на верхнюю часть тела стоит сделать круговые движения плечами, повороты и наклоны корпуса. Перед тренировкой ног — вращения тазом, коленями и подъемы на носки. Даже базовый набор этих упражнений обеспечивает хорошую подготовку организма к любой физической активности.

Динамическая растяжка

Многие привыкли включать в разминку статическую растяжку, но исследования показывают, что она снижает мышечную выносливость и ухудшает координацию. Гораздо эффективнее использовать динамическую: махи руками и ногами, пружинящие выпады или короткие рывки корпусом. Такие движения улучшают эластичность мышц и помогают телу легче справляться с нагрузкой.

Зачем уделять внимание разминке

Несколько минут подготовки значительно снижают риск травм, повышают эластичность мышц и подвижность суставов. Кроме того, разминка улучшает работу сердца и лёгких, а также помогает сосредоточиться на предстоящей тренировке. Даже простая программа, выполняемая регулярно, делает занятия безопаснее и результативнее.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα "рана") — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Тайный язык стоп-сигналов: как избавиться от хвоста на дороге без риска для жизни
Пять способов сохранить морковь до весны: от старых бабушкиных методов до современных хитростей
Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54
Аромат держится в три раза дольше — простая хитрость, которая работает с любыми духами
Самураи в небе Лондона: зачем Япония отправляет F-15 в Великобританию
Это упражнение недооценивают зря: за 5 минут прокачает тело лучше спортзала
Стулья пахнут прошлым ужином? Есть трюк, который вернёт свежесть
Серый сезон бьёт по режиму сна: как недостаток света крадёт бодрость
Ошибка сентября: родители думают, что делают лучше, но на самом деле ломают детей
Золотая жила Telegram — 8,5 млрд рублей: почему эти доходы в России остаются в тени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.