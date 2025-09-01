Альпинисты спорят до сих пор: могла ли Наговицина спастись на вершине, ставшей её последней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Трагедия на пике Победы в Киргизии всколыхнула альпинистское сообщество и вызвала множество вопросов о том, можно ли было спасти Наталью Наговицину и кто несёт ответственность за случившееся. Женщина сломала ногу на большой высоте и долгое время оставалась в палатке без возможности спуститься. Последние попытки связаться с ней с помощью беспилотника не зафиксировали признаков активности.

Пик Победы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Возможные варианты спасения

"Если бы на месте происшествия находились десять акклиматизированных мужчин, они могли бы спасти Наговицину", — сказала член Федерации альпинизма России Анна Пиунова.

По её словам, ещё одним вариантом было бы убедить альпинистку самостоятельно сползти до обелиска, где она могла бы укрыться и дождаться вертолётной эвакуации. В этом районе есть площадка, пригодная для посадки еврокоптера.

Однако ни один из этих вариантов реализован не был.

Ошибки и обстоятельства восхождения

Эксперты отмечают, что группа, с которой отправилась Наговицина, состояла из незнакомых между собой людей. Кроме того, отсутствовала страховка, покрывающая расходы на поисково-спасательные работы. В таких условиях рассчитывать приходилось исключительно на собственные силы и помощь попутчиков, пишет "Царьград".

Выбор маршрута должен всегда соответствовать реальным возможностям и подготовке спортсмена, а не амбициям. Несоблюдение этого правила на высоте, где даже мелкая ошибка становится фатальной, может стоить жизни.

Итоги трагедии

На данный момент спасательные операции прекращены: суровые погодные условия не позволяют добраться до палатки и тела альпинистки. По прогнозам, восстановить доступ к маршруту удастся ещё не скоро.

История Натальи Наговициной стала напоминанием о том, что даже опытные спортсмены не застрахованы от риска, если нарушаются базовые принципы безопасности и подготовки.

Уточнения

Альпини́зм — вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
