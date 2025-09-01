Альпинисты спорят до сих пор: могла ли Наговицина спастись на вершине, ставшей её последней

Трагедия на пике Победы в Киргизии всколыхнула альпинистское сообщество и вызвала множество вопросов о том, можно ли было спасти Наталью Наговицину и кто несёт ответственность за случившееся. Женщина сломала ногу на большой высоте и долгое время оставалась в палатке без возможности спуститься. Последние попытки связаться с ней с помощью беспилотника не зафиксировали признаков активности.
"Если бы на месте происшествия находились десять акклиматизированных мужчин, они могли бы спасти Наговицину", — сказала член Федерации альпинизма России Анна Пиунова.
По её словам, ещё одним вариантом было бы убедить альпинистку самостоятельно сползти до обелиска, где она могла бы укрыться и дождаться вертолётной эвакуации. В этом районе есть площадка, пригодная для посадки еврокоптера.
Однако ни один из этих вариантов реализован не был.
Эксперты отмечают, что группа, с которой отправилась Наговицина, состояла из незнакомых между собой людей. Кроме того, отсутствовала страховка, покрывающая расходы на поисково-спасательные работы. В таких условиях рассчитывать приходилось исключительно на собственные силы и помощь попутчиков, пишет "Царьград".
Выбор маршрута должен всегда соответствовать реальным возможностям и подготовке спортсмена, а не амбициям. Несоблюдение этого правила на высоте, где даже мелкая ошибка становится фатальной, может стоить жизни.
На данный момент спасательные операции прекращены: суровые погодные условия не позволяют добраться до палатки и тела альпинистки. По прогнозам, восстановить доступ к маршруту удастся ещё не скоро.
История Натальи Наговициной стала напоминанием о том, что даже опытные спортсмены не застрахованы от риска, если нарушаются базовые принципы безопасности и подготовки.
Альпини́зм — вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор.
