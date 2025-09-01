Турник смеётся над слабыми: это упражнение даёт силу, к которой спортсмены идут десятилетиями

Идеальное упражнение для комплексной проработки верха тела — это подтягивания. Оно задействует одновременно широчайшие мышцы спины, бицепсы, предплечья, трапеции и задние дельты, а также требует мощного напряжения кора и пресса для стабилизации корпуса.

Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спортзал

Именно поэтому подтягивания по праву считаются королем верхней части тела. Не зря это упражнение — основа физподготовки в подразделениях спецназа, где требуется функциональная сила и выносливость.

Если вы не можете подтянуться ни разу, начните с негативных фаз: используйте подставку, чтобы занять положение в верхней точке, и медленно, контролируя мышцами, опускайтесь вниз. Отлично работают гравитрон (тренажер с противовесом) и резиновые эспандеры, которые берут на себя часть вашего веса.

Также мощным базовым движением является жим штанги стоя, который прокачивает плечи, грудь и трицепсы. Но именно подтягивания, проверенные бойцами элитных подразделений, дают самый мощный и эстетичный результат.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья. Выполняется в висе (без опоры или с опорой ногами, или зацепом ногами, или с резиновым жгутом).

