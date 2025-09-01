Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия встречает сентябрь теплом: синоптики удивили прогнозом
Кожа тускнеет и сохнет после 50 — но есть привычки, которые меняют этот сценарий
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Устойчивость растёт, но и ответ готов: как ИИ выбил оружие из рук супербактерий
Играют на тревожности: как не попасться на новую удочку мошенников
Зоомагазины вам этого не расскажут: как сделать идеальный совок для лотка быстро и за ноль рублей
Причина смешная: почему Моргенштерна* не захотели впускать в США
Сочные и лёгкие: котлеты, которые делают мясо воздушным — секрет в одном простом овоще
Космические лучи проберутся в тайники Цинь Шихуанди — гробница может раскрыть древнюю угрозу

Усталость превращается в источник силы: этот приём резко повышает эффективность тренировки

2:43
Спорт

В фитнесе и бодибилдинге часто решают не только количество повторений или вес на штанге. Иногда важен маленький нюанс, способный радикально изменить результат. Один из таких нюансов — постактивационная потенциация (ПАП).

Приседания со штангой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания со штангой

Что это такое

Постактивационная потенциация — это эффект, когда предварительная силовая нагрузка усиливает последующее упражнение. После интенсивного подхода и короткого отдыха мышцы сокращаются быстрее и мощнее.

Именно поэтому опытные спортсмены часто совмещают упражнения в особой последовательности, чтобы разогнать нервно-мышечную систему.

Почему это работает

Когда мы поднимаем большой вес, нервная система начинает работать на пределе, активируя больше двигательных единиц. После небольшой паузы это приводит к таким эффектам:

  • Повышение нервной активности — мышцы получают больше импульсов.
  • Улучшение координации — мозг эффективнее управляет мышцами.
  • Рост концентрации кальция в клетках — мышцы сокращаются быстрее и сильнее.

Как внедрить ПАП в тренировку

Главное — использовать метод с умом. Вот несколько рабочих приёмов:

  • Комплексные упражнения: задействуют сразу несколько групп мышц, активируя больше нервных путей.
  • Предварительное утомление: сначала изолирующее упражнение, затем — базовое движение с весом.
  • Пиковое сокращение: акцент на напряжении в конце амплитуды.
  • Суперсеты и дропсеты: чередование без отдыха или уменьшение веса для активации ПАП.

Примеры упражнений

  • Приседания с паузой и прыжком.
  • Жим ногами, а затем выпады с гантелями.
  • Подтягивания с дополнительным весом и сразу — отжимания на брусьях.
  • Плиометрические отжимания и следом обычные с паузой.

Преимущества и подводные камни

Плюсы:

  • рост силы и мощности;
  • улучшение «связи» мозга и мышц;
  • разнообразие в тренировочном процессе.

Минусы:

  • риск травм при неправильной технике;
  • опасность перетренированности;
  • новичкам метод даётся трудно.

Полезные советы

  • Разминка обязательна.
  • Отдых и нагрузка должны быть в балансе.
  • Если чувствуете дискомфорт — остановитесь.

Постактивационная потенциация — это не магия, а грамотное использование возможностей нервно-мышечной системы. Если правильно внедрить этот метод в тренировки, можно быстрее увеличить силу, мощность и разнообразить процесс. Главное — помнить о технике, контролировать нагрузку и слушать своё тело.

Уточнения

Методика — это, как правило, некий готовый "рецепт", алгоритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных действий.

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — "природа" и лат. cultura — "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Россия встречает сентябрь теплом: синоптики удивили прогнозом
Кожа тускнеет и сохнет после 50 — но есть привычки, которые меняют этот сценарий
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Устойчивость растёт, но и ответ готов: как ИИ выбил оружие из рук супербактерий
Играют на тревожности: как не попасться на новую удочку мошенников
Зоомагазины вам этого не расскажут: как сделать идеальный совок для лотка быстро и за ноль рублей
Усталость превращается в источник силы: этот приём резко повышает эффективность тренировки
Причина смешная: почему Моргенштерна* не захотели впускать в США
Сочные и лёгкие: котлеты, которые делают мясо воздушным — секрет в одном простом овоще
Космические лучи проберутся в тайники Цинь Шихуанди — гробница может раскрыть древнюю угрозу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.