Фитнес с тренером или без: что выбрать для максимального результата

Тренер — это инвестиция в правильную технику и безопасность. Он составит персональную программу, учитывающую ваши особенности, будет мотивировать и страховать от ошибок, ведущих к травмам. Это идеальный старт для новичков.
Самостоятельные тренировки дешевле и гибче по графику. Однако вы рискуете закрепить неправильную технику упражнений, что снизит эффективность и может навредить. Без знаний легко наломать дров: качать не те мышцы, неверно подбирать вес или отдых.
Компромиссный вариант: взять несколько вводных занятий с тренером для постановки базы, а затем тренироваться самостоятельно, периодически консультируясь для коррекции программы.
Для сложных целей или работы после травмы тренер незаменим.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
