Фитнес превращается в клетку: как распознать слишком жёсткий контроль тренера

2:57
Спорт

Фитнес ассоциируется со здоровьем, энергией и личным прогрессом. Но вместе с мотивацией нередко приходит обратная сторона — оверкоучинг. Это явление встречается чаще, чем кажется, и способно испортить даже самые хорошие намерения.

Тренировка с тренером
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировка с тренером

Что такое оверкоучинг

Оверкоучинг (от англ. “over” — чрезмерный, “coaching” — наставничество) — это ситуация, когда тренер берёт на себя слишком много контроля над тренировками и питанием клиента. Вместо поддержки и гибкости человек получает навязчивый диктат: от выбора упражнений до правил питания.

Почему это происходит

Причин у оверкоучинга несколько.

  • Погоня за быстрым результатом. Иногда тренеры поддаются давлению: клиент хочет увидеть эффект «здесь и сейчас», и наставник начинает чрезмерно вмешиваться.
  • Страх за неудачу. Новички часто требуют больше внимания. Тренер, боясь, что цели не будут достигнуты, старается контролировать каждую мелочь.

Как это выглядит

Обычно всё проявляется в трёх моментах:

  • постоянный контроль — подопечный почти не может действовать самостоятельно;
  • ограничение свободы — клиента нет права выбора — программа фиксирована и не обсуждается;
  • фокус на мелочах — внимание уделяется незначительным деталям, а общая цель теряется.

К чему это приводит

Оверкоучинг имеет неприятные последствия.

  • Психологическое давление. Человек испытывает стресс, снижается мотивация и появляется раздражение.
  • Потеря самостоятельности. Клиент становится зависим от тренера и перестаёт принимать решения сам.
  • Риск травм. Универсальные шаблоны без учёта индивидуальных особенностей часто приводят к ошибкам в технике.

Как избежать проблемы

Чтобы тренировки приносили радость и результат, важно выстраивать доверие.

  • Устанавливайте границы: возможность корректировать программу должна быть у клиента.
  • Развивайте доверие: дайте человеку шанс проявить дисциплину и самостоятельность.
  • Стройте индивидуальный подход: учитывайте уровень подготовки и личные цели.

Несколько практических советов

  • Открыто обсуждайте с тренером ожидания и прогресс.
  • Не бойтесь экспериментировать с упражнениями.
  • Ищите наставника, который умеет находить баланс между поддержкой и контролем.

Оверкоучинг — это не про заботу, а про избыточный контроль, который мешает развитию. Чтобы тренировки приносили радость и пользу, важно сохранять баланс: доверять себе, выбирать наставника с правильным подходом и помнить, что главная цель фитнеса — здоровье и комфорт, а не постоянное давление.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
