Ходите и худейте: названо точное количество шагов, чтобы терять вес без диет

Волшебной цифры для всех не существует, но есть надежный ориентир. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 10 000 шагов в день для поддержания здоровья.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Однако для похудения важнее не магия числа, а создание дефицита калорий. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, начните с цели в 7-8 тысяч шагов ежедневно. Это уже запустит процессы жиросжигания и ускорит метаболизм.

Для более заметного результата стремитесь к 12-15 тысячам. Ключ — в постоянстве и постепенном прогрессе. Не пытайтесь сразу проходить гигантские расстояния. Увеличивайте норму на 500-1000 шагов в неделю. Используйте шагомер или смартфон для отслеживания.

Помните: ходьба — это отличное кардио, но для значительного похудения ее необходимо сочетать с силовыми тренировками и правильным питанием. Сами по себе шаги не сожгут калории от неправильного рациона.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
