Ходите и худейте: названо точное количество шагов, чтобы терять вес без диет

Волшебной цифры для всех не существует, но есть надежный ориентир. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 10 000 шагов в день для поддержания здоровья.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Однако для похудения важнее не магия числа, а создание дефицита калорий. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, начните с цели в 7-8 тысяч шагов ежедневно. Это уже запустит процессы жиросжигания и ускорит метаболизм.

Для более заметного результата стремитесь к 12-15 тысячам. Ключ — в постоянстве и постепенном прогрессе. Не пытайтесь сразу проходить гигантские расстояния. Увеличивайте норму на 500-1000 шагов в неделю. Используйте шагомер или смартфон для отслеживания.

Помните: ходьба — это отличное кардио, но для значительного похудения ее необходимо сочетать с силовыми тренировками и правильным питанием. Сами по себе шаги не сожгут калории от неправильного рациона.

