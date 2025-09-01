Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ChatGPT меняет нас: почему ваша речь уже не будет прежней
Индийский секрет на вашей кухне: томатный чатни, который затмит кетчуп — рецепт
Существа на грани мифа и реальности: эти псы охраняли монастыри, тронные залы и души умерших
Была символом заботы о сердце, а теперь — под запретом: правда о самой популярной сердечной таблетке
Базовые подтягивания уже надоели? Это упражнение выведет тело на новый уровень
Пустые улицы и закрытые бары: Испанский курорт удивил неожиданной тишиной
Провайдер не виноват в плохом интернете: никогда не размещайте эти 3 объекта рядом с Wi-Fi роутером
За кулисами грандиозного шоу: Рудковская раскрыла рекордную стоимость концерта Крида
От детокса до разочарования: что скрывают рецепты воды с мятой и лимоном

Мышцы болят и сил нет? Ошибка не в тренировке, а в том, что вы забываете между занятиями

3:02
Спорт

Между тренировками многие сталкиваются с упадком сил, болью в мышцах и отсутствием мотивации. Чаще всего причина кроется не в самих нагрузках, а в том, что организм не успевает полноценно восстановиться. Именно грамотное восстановление определяет, будут ли тренировки приносить результат или приведут к перетренированности и травмам.

Фитнес выгорание
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес выгорание

Восстановление после тренировки дома

Существуют простые и доступные способы помочь организму восстановиться, не выходя из дома.

Здоровый сон

Во время сна активно вырабатывается гормон роста, отвечающий за регенерацию тканей. Недостаток сна приводит к замедлению восстановления, накоплению усталости и риску травм.

Растяжка после занятий

Принцип прост: растягивать нужно те мышцы, которые работали во время тренировки. Если нагрузка пришлась на ноги и руки — уделите внимание растяжке именно этих зон. Такая заминка помогает снизить мышечное напряжение и ускоряет восстановление.

Вода и питание

Достаточное количество воды выводит продукты обмена, а сбалансированное питание с правильным соотношением белков, жиров и углеводов предотвращает закисление мышц и способствует их росту.

Контрастный душ

Перемена температур улучшает кровообращение, стимулирует обмен веществ и положительно влияет на связки и суставы. Это старый, но эффективный способ помочь телу восстановиться.

Восстановление после занятий в спортзале

В фитнес-клубах доступны и дополнительные методы:

Сауна

Повышение температуры тела расширяет сосуды и ускоряет приток артериальной крови к тканям. Это помогает быстрее вывести продукты распада и снять усталость.

Восстанавливающий массаж

Массаж улучшает кровообращение, уменьшает болевые ощущения и ускоряет регенерацию мышц. Главное условие — чтобы процедуру проводил опытный специалист.

Сколько нужно времени на восстановление

Точного универсального срока нет: всё зависит от индивидуальных особенностей и уровня подготовки. В среднем:

  • малым мышечным группам требуется около 48 часов;
  • большим — до 72 часов.

У новичков восстановление может занимать дольше. Поэтому важно не ориентироваться только на расписание тренировок, а прислушиваться к собственному состоянию. Если сохраняется мышечная боль, вялость или апатия — лучше отложить нагрузку.

Когда можно возвращаться к тренировкам

Главный показатель готовности — отсутствие боли, нормальное настроение и желание заниматься. Если этих признаков нет, телу нужно больше времени. Но при правильном сне, питании, растяжке и регулярных процедурах вроде массажа восстановление проходит быстрее, а тренировки становятся эффективнее и безопаснее.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Цифра ошеломляет: доходы нефтесервисных компаний взлетят до небес
Огонь во рту — минус на весах: жгучая специя, которая тайно ускоряет обмен веществ
Как добраться до знаменитой бухты Лампедузы: секреты идеального отпуска на Средиземном море
Антар — рыба будущего: чем она лучше привычной сёмги и трески
Учёные перехитрили природу: ГМ-дрожжи повысят выживаемость пчёл
От перегрева до пожара: 5 мест, где категорически не стоит включать микроволновку в розетку
Всё про подбор макияжа под цвет волос — новый подход к красоте
Мышцы болят и сил нет? Ошибка не в тренировке, а в том, что вы забываете между занятиями
Суперфуд днём — враг ночью: продукт в вечернем рационе который превращает ваш сон в испытание
Иллюзии, которые бьют по кошельку: почему вера в списание долгов опасна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.