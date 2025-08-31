Самые странные виды спорта планеты: зрелище, которое затмевает футбол и бокс

Необычные виды спорта часто удивляют не меньше, чем знакомые футбольные матчи или Олимпийские дисциплины. У них свои правила, традиции и атмосфера, а наблюдать за такими соревнованиями бывает особенно интересно. Некоторые игры сохранились как часть культурного наследия, другие появились совсем недавно, но уже завоевали поклонников по всему миру.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бо-таоси

Бо-таоси (Япония)

Студенческая командная игра, которую можно назвать экстремальным вариантом "захвата флага". В ней участвуют до 300 человек: половина защищает вертикально стоящий столб, другая стремится его повалить или хотя бы наклонить под определённым углом. Динамика и накал страстей делают бо-таоси одним из самых захватывающих зрелищ японских университетских фестивалей.

Польсстокферспринхен (Нидерланды)

Этот национальный спорт появился из практических нужд — с помощью длинного шеста местные жители перебирались через каналы. Сегодня же он стал соревнованием на дальность прыжка: спортсмены разгоняются, взбираются по шесту и стараются приземлиться как можно дальше на противоположном берегу. В стране регулярно проводятся турниры, где фиксируются новые рекорды.

Сепактакрау (Юго-Восточная Азия)

Древняя игра с мячом, напоминающая волейбол, но играть разрешается только ногами, головой, плечами и грудью. Сепактакрау невероятно популярен в Таиланде, Малайзии и соседних странах, а зрители на Западе нередко называют его "волейболом ногами". Удивительная акробатика игроков превращает матчи в настоящее шоу.

Конкерс (Великобритания)

Традиционная английская забава с каштанами. Участники продевают каштан на верёвку и по очереди бьют им по каштану соперника. Несмотря на простоту правил, существует даже чемпионат мира по конкерсу, куда приезжают участники со всего света.

Магловский квиддич

Футуристичная адаптация спорта из книг Джоан Роулинг. Игроки бегают по полю с мячами и кольцами, но без метёл и магии. У квиддича уже есть международная федерация, национальные чемпионаты и даже мировые турниры. В разных странах правила немного отличаются, но азарт и командный дух остаются прежними.

