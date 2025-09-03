Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крошечные тли переписали законы эволюции: неожиданный эффект в водоёмах, запустивщий цепную реакцию
Что делает ваши волосы ломкими? Возможно, это не уход, а вода
Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места
Древние тайны Солнечной системы: в недрах Марса нашли то, что пережило миллиарды лет
Клубника будет как только что с грядки: хитрый способ хранения удивит
Погребняк высказалась о скандальном концерте Егора Крида
Захламлённая полка у зеркала решает больше, чем кажется: от неё зависит уют всей ванной
ЗОЖ-инвестиции: вот почему россияне стали вкладывать вдвое больше в своё здоровье
Сердце предупреждает заранее: 5 сигналов, которые нельзя игнорировать

Скакалка сжигает больше калорий, чем бег: секрет простого упражнения

4:37
Спорт

Прыжки со скакалкой — это простое, доступное и в то же время крайне эффективное упражнение, которое объединяет в себе сразу несколько направлений: кардио, силовую подготовку, развитие координации и психическую разгрузку. Многие специалисты считают, что этот вид активности может стать отличной альтернативой бегу и даже превзойти его по результатам.

Прыжки со скакалкой
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прыжки со скакалкой

Сильное сердце и здоровые сосуды

Регулярные тренировки со скакалкой помогают укрепить сердечно-сосудистую систему. Уже через десять минут такой активности сердце начинает работать экономичнее, снижается частота сердечных сокращений, нормализуется уровень холестерина. По эффективности это можно сравнить с получасовой пробежкой.

Быстрое сжигание калорий

Скакалка — один из самых результативных способов для похудения. В среднем за час интенсивной тренировки можно потратить до 1300 калорий. Во время прыжков организм активно использует кислород, что ускоряет преобразование жировых запасов в энергию. В итоге уменьшается количество жировой ткани, а тело становится подтянутым.

Сила и выносливость мышц

Хотя основная нагрузка приходится на ноги, во время прыжков работает практически всё тело. Задействуются икроножные мышцы, квадрицепсы, ягодицы, сухожилия, мышцы корпуса, плеч и рук. Такая комплексная нагрузка делает тело сильнее, выносливее и защищает от травм благодаря укреплению связок и сухожилий.

Развитие координации и равновесия

Скакалка требует синхронной работы ног и рук. Постепенно улучшается чувство ритма, скорость реакции и общий контроль над движениями. Это особенно полезно для спортсменов, но и в повседневной жизни улучшенная координация помогает увереннее управлять своим телом.

Крепкие кости и суставы

Прыжки дают умеренную ударную нагрузку, которая стимулирует рост костной ткани и увеличивает её плотность. В результате снижается риск остеопороза и переломов в будущем. Суставы при этом тоже становятся крепче и лучше справляются с нагрузкой.

Польза для психики

Ритмичные и повторяющиеся движения действуют почти как медитация. Во время тренировки снижается уровень стресса, появляется ясность ума и прилив энергии. Разнообразие техник делает процесс увлекательным и помогает избежать рутины.

Мнение эксперта

Бывший морской пехотинец и олимпийский атлет Бадди Ли считает, что скакалка — один из самых простых способов добавить физическую активность в жизнь:

"Мы столкнулись с серьезной эпидемией ожирения и других болезней, которые его сопровождают. Нужно, чтобы люди сбрасывали вес, причем делали это простым способом без походов в спортзал", — считает Бадди Ли.

По словам эксперта, тренировки можно сделать ещё эффективнее с помощью методики HIIT — высокоинтенсивных интервальных тренировок. Для этого нужно чередовать 30 секунд быстрых прыжков с 30 секундами более спокойных. Такой режим на протяжении 15-30 минут даёт мощный метаболический эффект.

Кроме того, для продвинутых спортсменов Ли рекомендует использовать утяжелённые скакалки. Они повышают нагрузку на мышцы, ускоряют сжигание жира и помогают быстрее добиваться результата.

Три варианта прыжков для максимального эффекта

Базовые прыжки:

  • держите локти у корпуса и вращайте верёвку только кистями;
  • подпрыгивайте на слегка согнутых ногах;
  • мягко приземляйтесь на подушечки стоп.

Попеременные шаги:

  • выполняйте прыжки, имитируя бег на месте;
  • меняйте положение ног при каждом обороте верёвки;
  • работайте легко и ритмично.

Крест рук

  • после обычного прыжка скрестите руки перед собой;
  • пропустите верёвку и вернитесь в исходное положение;
  • повторяйте, сочетая с базовыми прыжками.

Прыжки со скакалкой — это полноценная тренировка для всего тела, которая укрепляет сердце, ускоряет метаболизм, делает мышцы сильнее и улучшает настроение. При этом они доступны каждому: не нужны дорогостоящие тренажёры или абонемент в спортзал — достаточно лишь пары квадратных метров свободного пространства и самой скакалки.

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Популярное
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта

Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.

Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
Сердце предупреждает заранее: 5 сигналов, которые нельзя игнорировать
Забудьте про сцепление: 20 самых дешёвых машин с автоматом
Не сон, а предупреждение: зевота пса может рассказать больше, чем вы думаете
Мощная подкормка для герани: даже маленький черенок зацветёт как взрослый куст
Китайский кроссовер едет как Тигуан, а выглядит дороже Тойоты
Тихая зараза в офисах: эта болезнь распространяется быстрее любых вирусов и пожирает компании изнутри
Почти 60 лет назад: Леонид Якубович вспомнил, как КВН сделал СССР безопаснее
Шёпот древних стен: в Перу найдена трёхмерная фреска
От Фуэртевентуры до Венеции: почему Андрос не похож на другие греческие острова Килкад
Гости обзавидуются: 5 бюджетных способов сделать ванную комнату стильной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.