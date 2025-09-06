Стать сильнее 30-летних после 50 — реально: эти упражнения бросают вызов возрасту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:36
Спорт

После 50 лет наращивание и поддержание мышечной массы и функциональной подготовки становится неотъемлемой частью здорового старения. Естественная потеря мышечной массы, известная как саркопения, начинается в возрасте 30 лет и может ускоряться со временем, влияя на равновесие, подвижность и метаболизм.

Мужчина отжимается
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина отжимается

Саркопению можно обратить вспять

Но вы можете замедлить (и даже обратить вспять) большую часть этого снижения с помощью правильного вида тренировок, в частности, тренировок с собственным весом.

Какие упражнения с собственным весом идеально подходят для увеличения силы в 50 лет, рассказала тренер Аманда Дворжак.

4 лучших упражнения после 50 лет

Эксперт назвала 4 лучших упражнения с собственным весом, которые могут помочь людям в возрасте 50 лет превзойти многих 30-летних с точки зрения функциональной подготовки.

"Если вы можете выполнять чистые повторения с полной амплитудой движения, вы впереди большинства", — говорит Дворжак.

Отжимания

  • Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы примерно на ширине бёдер.
  • Опираясь на пятки, поднимите бёдра к потолку.
  • Напрягите ягодицы в верхней точке и удерживайте положение 1-2 секунды.
  • Медленно опустите бёдра в исходное положение.

Количество подходов и повторений: 3 подхода по 12-15 повторений. Отдыхайте 60-90 секунд между подходами.

Приседания

  • Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты.
  • Держите грудь прямо, а корпус напряженным.
  • Отведите бедра назад и согните колени, опускаясь до тех пор, пока бедра не станут параллельны полу (или настолько низко, насколько вам комфортно. Если почувствуете боль, немедленно остановитесь).
  • Вернитесь в положение стоя, опираясь на пятки.

Планка на предплечьях

  • Лягте лицом вниз, затем положите предплечья на пол, расположив локти под плечами.
  • Поднимите тело над полом, опираясь на предплечья и пальцы ног.
  • Напрягите мышцы кора и ягодиц, чтобы удерживать тело в прямой линии.
  • Удерживайте положение в течение рекомендуемого времени, не опуская и не поднимая бёдра.

Ягодичный мост

  • Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы примерно на ширине бёдер.
  • Опираясь на пятки, поднимите бёдра к потолку.
  • Напрягите ягодицы в верхней точке и удерживайте положение одну-две секунды.
  • Медленно опустите бёдра в исходное положение.

Структура тренировки

Эти четыре упражнения наиболее эффективны, если выполнять их в рамках короткой высокоинтенсивной программы два-три раза в неделю. Вот один из способов структурировать их.

  1. Отжимания: 3 подхода по 10-12 повторений.
  2. Приседания: 3 подхода по 15 повторений.
  3. Ягодичный мостик: 3 подхода по 12-15 повторений.
  4. Планка на предплечьях: 3 подхода по 60 секунд каждый.
  5. Отдыхайте между упражнениями 60-90 секунд.

По мере того, как вы становитесь сильнее, увеличивайте интенсивность, добавляя больше повторений в каждом упражнении, увеличивая время в планке или сокращая время отдыха между подходами.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам оставаться сильным, здоровым и активным на протяжении десятилетий.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
