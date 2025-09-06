Победите возрастную потерю мышц: 6 простых упражнений для улучшения силы

Боритесь с возрастной потерей мышечной массы с помощью этих 6 упражнений стоя для повышения силы.
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Пожилая пара занимается спортом
После 40 лет ваше тело естественным образом начинает быстрее терять мышечную массу. Этот процесс, известный как саркопения, может привести к потере сил, замедлению метаболизма и снижению подвижности, если вы не будете активно с ним бороться.
Хорошая новость: целенаправленные силовые тренировки не только останавливают этот процесс, но и могут восстановить сухую мышечную массу и поддерживать ваше тело в наилучшем состоянии.
Упражнения стоя — идеальное решение. Они тренируют мышцы, одновременно напрягая мышцы кора, сохраняя равновесие и правильную осанку. В отличие от упражнений на тренажёрах или упражнений сидя, силовые упражнения стоя можно напрямую переносить в реальную деятельность: от подъёма и переноса тяжестей до лёгкого подъёма по лестнице.
Сгибание рук с гантелями стоя
Встаньте, ноги на ширине плеч, гантели по бокам.
Поднимите гантели на уровень плеч, ладони повернуты к себе.
Разверните запястья наружу, затем выжмите гантели над головой, пока руки не выпрямятся.
Медленно опустите и повторите 8-12 раз.
Приседания стоя
Встаньте в стойку, поставив одну ногу вперёд, а другую назад.
Опуститесь в контролируемый выпад, держа грудь прямо.
Опираясь на переднюю пятку, вернитесь в положение стоя.
Выполните 8-10 повторений на каждую сторону.
Подъем стоя в стороны и подъем вперед
Держите гантели по бокам, слегка согнув локти.
Поднимите гантели в стороны до уровня плеч, затем опустите.
Сразу же поднимите их вперёд до уровня плеч, затем снова опустите.
Чередуйте 10-12 повторений.
Румынская становая тяга стоя
Встаньте, расставив ноги на ширине бёдер, держите гантели или штангу перед бёдрами.
Наклонитесь в тазобедренных суставах, опуская гантели вдоль ног, сохраняя спину ровной.
Остановитесь чуть ниже колен или на середине голени.
Вернитесь в положение стоя, отталкиваясь бёдрами, и повторите 8-12 повторений.
Разгибание рук на трицепс стоя
Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, держите гантель над головой обеими руками.
Опустите гантель за голову, сгибая руки в локтях.
Полностью вытяните руки назад над головой, напрягая трицепсы в верхней точке.
Выполните 10-12 повторений.
Рубящий удар стоя из стороны в сторону
Возьмите одну гантель или медбол обеими руками на уровне груди.
Поверните корпус в сторону и рубящим движением перенесите вес через тело.
Вернитесь в центральное положение, затем поверните в другую сторону.
Выполните 10-12 повторений на каждую сторону.
Уточнения
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
