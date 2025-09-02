Сильные мышцы — слабое сердце? Что на самом деле показывают исследования

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Учёные представили новые данные о связи физической формы и рисков аритмии на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов в Мадриде.

Тренировки в возрасте
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировки в возрасте

Основные выводы исследования

В исследовании участвовали 1151 здоровый человек в возрасте 40-65 лет без симптомов сердечных заболеваний. Большинство участников (88 %) были мужчины, средний возраст составил 52 года. Всем провели нагрузочные тесты с ЭКГ для оценки работы сердца и физической подготовки.

Результаты показали:

  • у людей с низким уровнем физической формы риск нарушений ритма выше на 52 %;

  • у 32 % выявлена наджелудочковая тахикардия (нерегулярное сердцебиение в верхних камерах сердца);

  • у 4 % — фибрилляция предсердий;

  • у 6 % — неустойчивая желудочковая тахикардия.

Возраст также играет ключевую роль: начиная примерно с 50 лет риск аритмии начинает заметно расти — ежегодно на 9 % для предсердий и на 4 % для желудочков.

Что говорят эксперты

"Эти результаты — убедительное доказательство того, что сердце часто шепчет, прежде чем закричать", — заявил ведущий исследователь, ординатор-терапевт медицинского центра "Хаим Шиба" Амит Мозес.

По его словам, малозаметные признаки вроде нерегулярного сердцебиения могут сигнализировать о серьёзных нарушениях задолго до явных симптомов. Раннее выявление позволяет вовремя вмешаться и снизить риск осложнений.

Почему это важно

Результаты показывают, что обследование на аритмию следует начинать раньше — уже к 50 годам. Это открывает возможности для превентивной кардиологии, когда болезни можно выявить и скорректировать до того, как они приведут к тяжёлым последствиям.

В то же время авторы подчёркивают: работа носит наблюдательный характер, поэтому прямые причинно-следственные связи пока не доказаны. Нужны дальнейшие исследования, в том числе с более разнообразной выборкой.

Следующие шаги

Учёные планируют проверить, может ли изменение образа жизни, регулярные тренировки или медикаменты на ранней стадии снижать вероятность развития аритмий.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
