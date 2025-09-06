Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СДЭК наращивает мускулы: гигантский склад появится в Новосибирске
Подписал и стал пленником: как брачный договор превращается в капкан
Волшебное комбо: рикотта и шпинат творят чудеса в этих рулетиках
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Шар мха вместо горшка: новый тренд, который делает растения частью искусства
Маленькая хитрость, которая заставляет комнатные растения взрываться бутонами
Растительное питание обещает лёгкость и здоровье — но на старте скрываются ловушки, о которых многие не подозревают
Кот с кисточками на ушах и уханием вместо мяу: камышовый кот ломает привычный образ
Неожиданное лакомство: это блюдо вовсе не диетическое, но Клаудия Шиффер ест его постоянно

Остаться молодой после 45 лет: эти утренние упражнения для женщин действительно работают

2:47
Спорт

Физические упражнения — отличный способ начать любой здоровый день. Фактически, после 30 лет вы начинаете терять мышечную массу со скоростью от 3% до 8% каждые десять лет.

Разминка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Разминка

Регулярные кардио- и силовые тренировки помогут сохранить ваше тело сильным, подвижным и выносливым на долгие годы. Поэтому мы собрали самые необходимые утренние упражнения, которые каждая женщина должна делать, чтобы оставаться молодой после 45 лет.

"По мере того, как женщины перешагивают 40-летний рубеж, поддержание силы, подвижности, равновесия и здоровья органов малого таза становится всё более важным", — объясняет Стефани Гуаско, физиотерапевт. "Ежедневная утренняя программа, направленная на эти зоны, может помочь уменьшить скованность, улучшить осанку, поддержать гормональный фон и здоровье костей, а также сохранить независимость в долгосрочной перспективе".

5 утренних упражнений для женщин:

"Кошка-корова"

  1. Примите положение "стола" на четвереньках.
  2. В позе коровы вдохните, опустите живот к полу, прогните спину и смотрите вверх.
  3. В позе кошки выдохните, округлите спину, прижмите подбородок к груди и втяните копчик.
  4. Выполняйте это упражнение в течение 1 минуты, медленно дыша.

Ягодичный мостик

  1. Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на ширину бедер.
  2. Опираясь на пятки, поднимите бедра, пока тело не образует прямую линию от головы до пяток.
  3. Напрягите ягодицы, задержавшись на мгновение в верхней точке.
  4. Верните бедра в исходное положение.
  5. Выполните 2 подхода по 10-15 повторений.

"Птица-собака"

  1. Встаньте на четвереньки.
  2. Вытяните левую руку и правую ногу.
  3. Задержитесь на мгновение, прежде чем вернуться в исходное положение.
  4. Поменяйте сторону.
  5. Выполняйте поочередно по 1 минуте на каждую сторону.

Приседания с собственным весом

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  2. Вытяните руки перед собой или положите их на бёдра.
  3. Сгибайте колени и бёдра, опускаясь в присед.
  4. Опускайтесь, пока бёдра не станут параллельны полу.
  5. Опираясь на пятки, поднимитесь в положение стоя.
  6. Выполните 10-15 контролируемых повторений.

Круги руками

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер.
  2. Вытяните обе руки на уровне плеч.
  3. Делайте небольшие, контролируемые круги руками, медленно увеличивая их размер.
  4. Выполняйте по минуте в каждом направлении.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Экономика и бизнес
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Красота и стиль
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Красота и стиль
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Их житие — всего страница, но пример — на века: память о мучениках Адриане и Наталии
Умирающий цветок за ночь становится пышным кустом — проверенный трюк
Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела
Ночь, наручники и роковое решение: новый фильм Софи Брукс расскажет о любви по-новому
Поздравление мужу обернулось кошмаром: Приходько атаковали за выбор языка
Что скрывают женские привычки — и почему правда шокирует
Пылесос с ароматом ванили и зеркало, отполированное чаем: 4 трюка, которые работают лучше дорогой химии
Осень зовёт в дорогу: куда в России ехать, чтобы увидеть магию сентября
Вкуснее, чем мясные: секрет сочных и недорогих котлет
Водители под ударом из-за медицины: лекарства, из-за которых водителей лишают прав
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.