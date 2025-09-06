Остаться молодой после 45 лет: эти утренние упражнения для женщин действительно работают

Физические упражнения — отличный способ начать любой здоровый день. Фактически, после 30 лет вы начинаете терять мышечную массу со скоростью от 3% до 8% каждые десять лет.
Разминка
Регулярные кардио- и силовые тренировки помогут сохранить ваше тело сильным, подвижным и выносливым на долгие годы. Поэтому мы собрали самые необходимые утренние упражнения, которые каждая женщина должна делать, чтобы оставаться молодой после 45 лет.
"По мере того, как женщины перешагивают 40-летний рубеж, поддержание силы, подвижности, равновесия и здоровья органов малого таза становится всё более важным", — объясняет Стефани Гуаско, физиотерапевт. "Ежедневная утренняя программа, направленная на эти зоны, может помочь уменьшить скованность, улучшить осанку, поддержать гормональный фон и здоровье костей, а также сохранить независимость в долгосрочной перспективе".
5 утренних упражнений для женщин:
"Кошка-корова"
Примите положение "стола" на четвереньках.
В позе коровы вдохните, опустите живот к полу, прогните спину и смотрите вверх.
В позе кошки выдохните, округлите спину, прижмите подбородок к груди и втяните копчик.
Выполняйте это упражнение в течение 1 минуты, медленно дыша.
Ягодичный мостик
Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на ширину бедер.
Опираясь на пятки, поднимите бедра, пока тело не образует прямую линию от головы до пяток.
Напрягите ягодицы, задержавшись на мгновение в верхней точке.
Верните бедра в исходное положение.
Выполните 2 подхода по 10-15 повторений.
"Птица-собака"
Встаньте на четвереньки.
Вытяните левую руку и правую ногу.
Задержитесь на мгновение, прежде чем вернуться в исходное положение.
Поменяйте сторону.
Выполняйте поочередно по 1 минуте на каждую сторону.
Приседания с собственным весом
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Вытяните руки перед собой или положите их на бёдра.
Сгибайте колени и бёдра, опускаясь в присед.
Опускайтесь, пока бёдра не станут параллельны полу.
Опираясь на пятки, поднимитесь в положение стоя.
Выполните 10-15 контролируемых повторений.
Круги руками
Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер.
Вытяните обе руки на уровне плеч.
Делайте небольшие, контролируемые круги руками, медленно увеличивая их размер.
Выполняйте по минуте в каждом направлении.
Уточнения
