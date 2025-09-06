Остаться молодой после 45 лет: эти утренние упражнения для женщин действительно работают

Физические упражнения — отличный способ начать любой здоровый день. Фактически, после 30 лет вы начинаете терять мышечную массу со скоростью от 3% до 8% каждые десять лет.

Регулярные кардио- и силовые тренировки помогут сохранить ваше тело сильным, подвижным и выносливым на долгие годы. Поэтому мы собрали самые необходимые утренние упражнения, которые каждая женщина должна делать, чтобы оставаться молодой после 45 лет.

"По мере того, как женщины перешагивают 40-летний рубеж, поддержание силы, подвижности, равновесия и здоровья органов малого таза становится всё более важным", — объясняет Стефани Гуаско, физиотерапевт. "Ежедневная утренняя программа, направленная на эти зоны, может помочь уменьшить скованность, улучшить осанку, поддержать гормональный фон и здоровье костей, а также сохранить независимость в долгосрочной перспективе".

5 утренних упражнений для женщин:

"Кошка-корова"

Примите положение "стола" на четвереньках. В позе коровы вдохните, опустите живот к полу, прогните спину и смотрите вверх. В позе кошки выдохните, округлите спину, прижмите подбородок к груди и втяните копчик. Выполняйте это упражнение в течение 1 минуты, медленно дыша.

Ягодичный мостик

Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на ширину бедер. Опираясь на пятки, поднимите бедра, пока тело не образует прямую линию от головы до пяток. Напрягите ягодицы, задержавшись на мгновение в верхней точке. Верните бедра в исходное положение. Выполните 2 подхода по 10-15 повторений.

"Птица-собака"

Встаньте на четвереньки. Вытяните левую руку и правую ногу. Задержитесь на мгновение, прежде чем вернуться в исходное положение. Поменяйте сторону. Выполняйте поочередно по 1 минуте на каждую сторону.

Приседания с собственным весом

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Вытяните руки перед собой или положите их на бёдра. Сгибайте колени и бёдра, опускаясь в присед. Опускайтесь, пока бёдра не станут параллельны полу. Опираясь на пятки, поднимитесь в положение стоя. Выполните 10-15 контролируемых повторений.

Круги руками

Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер. Вытяните обе руки на уровне плеч. Делайте небольшие, контролируемые круги руками, медленно увеличивая их размер. Выполняйте по минуте в каждом направлении.

