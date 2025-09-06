Стадный инстинкт мужчин после 50 лет: вот почему эти 5 упражнений выполняют миллионы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:58
Спорт

Достижение 50-летнего возраста знаменует собой переломный момент, когда тренировки с умом становятся столь же важными, как и интенсивные. Ваше тело реагирует иначе, чем в 20 и 30 лет, а это значит, что сила, подвижность и здоровье сердечно-сосудистой системы должны работать вместе.

Тренировка на брусьях
Тренировка на брусьях
Тренировка на брусьях

Правильные упражнения не только наращивают мышцы и выносливость, но и поддерживают силу суставов, здоровье сердца и быстрый метаболизм. Долголетие зависит от подвижности, стабильности и выносливости на каждом этапе жизни.

Сочетая силу с физической подготовкой, вы формируете тело, устойчивое к упадку сил и адаптирующееся к трудностям. Упражнения, задействующие несколько групп мышц, повышающие частоту сердечных сокращений и требующие баланса, тренируют ваше тело к работе в реальном мире.

Именно здесь на первый план выходят функциональные движения. Они не просто наращивают мышцы или сжигают калории, но и готовят вас к ежедневным требованиям жизни после 50.

5 лучших упражнений для мужчин старше 50 лет, которые помогут прожить дольше

Приседания с отягощениями

  1. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа гантели на уровне плеч.
  2. Опуститесь в присед, держа грудь прямо и напрягая корпус.
  3. Опираясь на пятки, поднимите гантели над головой.
  4. Опустите гантели обратно на уровень плеч и повторите 8-12 повторений.

Прогулка фермера

  1. Возьмите пару тяжёлых гантелей или гирь и держите их по бокам.
  2. Встаньте прямо, расправьте плечи и напрягите корпус.
  3. Идите по прямой 30-45 секунд, не наклоняясь вперёд и не допуская раскачивания гантелей.
  4. Отдохните, затем повторите 3-4 раунда.

Выпады

  1. Встаньте лицом к устойчивой скамье или ступеньке на уровне колена.
  2. Поставьте одну ногу на ступеньку и оттолкнитесь пяткой, чтобы поднять тело.
  3. Опуститесь обратно, контролируя положение, и поменяйте ноги.
  4. Выполните 10-12 повторений на каждую сторону.

Отжимания

  1. Поставьте руки на пол чуть шире плеч.
  2. Держите тело прямо от головы до пяток.
  3. Опустите грудь к полу, держа локти под углом 45 градусов.
  4. Вернитесь в исходное положение до полного выпрямления и повторите 8-15 раз.

Становая тяга

  1. Встаньте, расставив ноги на ширине бёдер, со штангой или гантелями перед собой.
  2. Наклонитесь в тазобедренных суставах, держа спину ровной, а грудь поднятой.
  3. Возьмитесь за гантель и оттолкнитесь пятками, чтобы встать прямо.
  4. Опустите гантель обратно, контролируя движение, и повторите 6-10 повторений.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
