Если вы сможете пройти этот 3-минутный тест на лестнице, ваше сердце на десятилетия моложе, чем вы

Сильное сердце — это не только хороший внешний вид; это возможность жить дольше и лучше двигаться каждый день. Здоровье сердечно-сосудистой системы естественным образом ухудшается с возрастом, но целенаправленные нагрузки показывают, насколько хорошо ваше сердце работает в условиях реальной нагрузки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ходьба по лестнице

Трёхминутный тест на лестнице даёт чёткую картину вашей сердечно-сосудистой выносливости, восстановления и общей выносливости.

Этот тест подходит всем старше 40 лет, поскольку он имитирует естественные движения: подъём по лестнице, многократное вставание и преодоление усталости.

Он измеряет не только силу вашего сердца, но и эффективность совместной работы мышц и лёгких. Несколько минут на лестнице могут сказать вам больше о вашей физической форме, чем часы на беговой дорожке.

Регулярное прохождение теста позволит вам отслеживать улучшения и ставить новые цели. Небольшие успехи приводят к повышению ежедневной производительности, повышению уровня энергии и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это просто, практично и предельно честно: ваши результаты говорят сами за себя.

Как пройти 3-минутный тест на лестнице

Найдите лестничный пролёт с 10-15 ступенями.

Установите таймер на три минуты.

Поднимайтесь и спускайтесь в равномерном, контролируемом темпе, сохраняя осанку и напрягая корпус.

Используйте перила только при необходимости для равновесия; не опирайтесь и не отталкивайтесь руками.

Продолжайте движение все три минуты без остановки.

Сосредоточьтесь на плавных, последовательных движениях. Не спешите и не разгибайте колени. Каждое повторение нагружает сердце и ноги, давая настоящую оценку выносливости.

После завершения теста отметьте, насколько быстро ваше дыхание нормализуется, а пульс стабилизируется.

Быстрое восстановление и стабильный темп: ваша сердечно-сосудистая система работает на уровне, типичном для человека на 10-20 лет моложе. Умеренное восстановление: хорошая выносливость, но возможно некоторое улучшение при регулярных тренировках. С трудом поддерживает темп или перехватывает дыхание: пора сосредоточиться на здоровье сердца и силе мышц нижней части тела.

Этот тест мгновенно даёт представление о ваших аэробных возможностях, мышечной выносливости и общей физической форме сердечно-сосудистой системы.

Повторяйте его каждые несколько недель, чтобы отслеживать улучшения.

Уточнения

