Жир на животе растает на глазах: вот сколько должна длиться ваша тренировка ходьбы

Ходьба — один из самых простых способов похудеть и уменьшить талию, но большинство людей задают вопрос: сколько времени нужно ходить, чтобы увидеть результаты? Ответ гораздо обнадеживающий, чем может показаться. Вместо того, чтобы наматывать бесконечные километры, нужно поставить себе правильную еженедельную цель и последовательно её придерживаться.
Специалисты рекомендуют не менее 150 минут умеренной активности в неделю для общего здоровья, но если ваша цель — похудеть и уменьшить жир на животе, оптимальное время — 250 минут в неделю. Это примерно от 30 до 90 минут за занятие, в зависимости от вашего графика. Представьте, что вы выделяете время на ежедневную прогулку, а также одну-две более продолжительные прогулки каждую неделю.
Постоянство важнее совершенства. Для большинства людей старше 40-50 лет, желающих увидеть заметные изменения в жире на животе, лучше всего подойдут следующие цели:
Метаанализ 2011 года, опубликованный в Международном журнале поведенческого питания и физической активности, показывает, что даже небольшое увеличение шагов в день связано с уменьшением объёма талии и улучшением состояния здоровья, что доказывает, что даже небольшое увеличение действительно имеет значение.
Рассматривайте ходьбу как инвестицию. Чем последовательнее вы будете достигать этих еженедельных показателей, тем заметнее вы будете замечать, как со временем уменьшается объём вашего живота.
Как максимально эффективно ходить пешком для сжигания жира на животе
Если вы хотите, чтобы прогулки приносили вам больше пользы, сосредоточьтесь на интенсивности, технике и времени.
Выбор времени прогулок может дать вам множество преимуществ. Утренние прогулки, как правило, задают тон всему дню, а прогулки после еды оказывают мощную поддержку пищеварению и контролю уровня сахара в крови. Оба варианта обладают уникальными преимуществами, а их сочетание может дать наилучшие результаты.
Уточнения
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.