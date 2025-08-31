Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Всего в 33 года мир покинул великий капитан, который всего 20 дней назад провел свой последний матч рядом со своей любимой командой.

Кто теперь заглушит двигатель обороны "зелёных" с белыми, этот волнорез, который превращал любой шторм в контратаку? "Кастеллаццо", а вместе с ним и весь футбол Алессандрии и Пьемонта, оплакивает потерю 33-летнего Франческо Чимино, защитника и капитана команды до прошлого сезона.

Истинного лидера, прозванного "Стеной", способного сделать грязную работу простой, а обыденность — возвышенной. В начале года первые признаки серьёзной болезни не оставили ему выбора: матч против судьбы, в котором он сражался с той же решимостью, с которой он прессинговал соперника на 90-й минуте.

Франческо Чимино был не просто игроком: он был эталоном, эмоциональным и тактическим компасом "USD Castellazzo". От капитанской повязки до нужного слова в раздевалке он был капитаном и душой "зелёных" до прошлого сезона. Что же он из себя представляет? Трудолюбивый и властный полузащитник, командный игрок, образец для подражания как для товарищей по команде, так и для соперников.

Его последний матч состоялся 16 февраля в чемпионате "Промоционе" против "Форца э Кораджо Алессандрия". Сезон завершился досрочно, имея за плечами 20 матчей.

Настоящий боец, он стиснул зубы до самого конца: даже когда тело требовало перерыва, сердце вернуло его в тренировочный лагерь 9 августа, где всё всегда казалось ему логичным. Это был бы первый сезон, в котором он не играл бы за "Кастеллаццо", но Чимино продолжал делать то, что умел лучше всего: быть рядом, всегда рядом с товарищами по команде, несмотря на невозможность играть.

Франческо оставил после себя жену Акиту и троих детей. Рядом с ним целая семья, которая живет и дышит Кастеллаццо: его отец Паскуале, вице-президент клуба; его мать Паола; и его брат Федерико, также игравший в зелено-белой форме в последние годы. Эти имена, привязанности и корни рассказывают о роли Чимино в этом регионе лучше, чем тысячи статистических данных.

Что останется после такого чемпиона? Глубокое наследие примера: культура труда, преданности и любви к футболке. Остаётся команда, которая должна преобразовывать боль в энергию, страна, которая будет продолжать произносить это имя так же, как произносится его символика. Главное послание Франческо Чимино остаётся неизменным: никогда не сдавайтесь, даже когда исход игры кажется решённым.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
