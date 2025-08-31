5 секунд до падения: Франсуа Райхельт и его последний полет с Эйфелевой башни

3:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чех испытал прототип парашюта, прыгнув с Эйфелевой башни. Спустя пять секунд попытка завершилась с совершенно однозначным результатом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Река Сена

Иногда стремление к успеху толкает людей на рискованные поступки, которые могут стоить им жизни. Именно это и произошло в истории Франсуа Райхельта.

Франц Карл Райхельт, или Франсуа Райхельт, вошел в историю как пионер парашютного спорта. Однако его страсть и стремление к успеху в конечном итоге стоили ему жизни.

Он родился 16 октября 1878 года в Штети, который тогда еще входил в состав Австро-Венгерской империи. После окончания учебы он решил переехать в Париж и в 1909 году получил французское гражданство. Узнав о денежном вознаграждении, предложенном Аэроклубом Франции за создание действующего парашюта, он внезапно решил, чему посвятит всю свою жизнь.

"Летающий портной"

Райхельт, родом из Чехии, обосновался в Париже в возрасте двадцати с небольшим лет, мечтая о лучшей жизни. Здесь он открыл швейную мастерскую, ориентированную преимущественно на иностранных клиентов. Однако его профессиональная карьера оказалась менее известной, чем его эксперименты в парашютном спорте. Его страсть к полетам привела его к идее создания костюма, который мог бы превратить стремительное падение в безопасный прыжок.

Он решил стать пионером в этой области и получить награду от Аэроклуба за создание функционального парашюта. Он немедленно приступил к работе и вскоре обрёл уверенность в достижении поставленной цели.

Защитный костюм от падения с высоты

Перед своим роковым покушением он экспериментировал с манекенами, выбрасывая их из квартиры, где жил. Эти первые попытки оказались успешными, что побудило его опробовать костюм на себе. Вскоре после этого он начал планировать свой первый прыжок с парашютом. Чтобы придать ему достаточно грации и элегантности, он решил совершить прыжок в очень необычном месте — на Эйфелевой башне. Хотя друзья предупреждали его, что такой прыжок может быть смертельно опасным, Райхельт не позволил ничему его остановить.

Роковый день

Райхельт остался непреклонен и в день своего рокового покушения поднялся на первый этаж башни, расположенной на высоте 57 метров. Он собирался с духом, но всё же решился на прыжок. Однако его парашют не сработал, и через 5 секунд он упал на землю на глазах у зрителей. Он погиб на месте в возрасте 33 лет.

Его безрассудный поступок был заснят на камеру, а его краткий миг славы запечатлён в коротком видео, от которого до сих пор захватывает дух. Его попытка стала известна во всём мире и вошла в историю как трагическая история рискованного стремления к успеху, которое привело к плачевным результатам.

Уточнения

Э́йфелева ба́шня (фр. tour Eiffel, МФА: [tu.ʁ‿ɛ.fɛl]) — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность.

