Внук легендарного преступника проведет бой с внуком легенды бокса в октябре

Джон Готти III и Джеймс Хаглер-младший сойдутся в шестираундовом поединке на боксёрском мероприятии CES в Foxwoods Resort в Машантакете, штат Коннектикут. Готти 32 года, и он носит то же имя, что и его дед: Джон Готти, печально известный глава нью-йоркской мафии.

Но этот Готти не имеет никакого отношения к преступному миру. Он дерётся легально, в перчатках. Он также известен своей враждой с легендой бокса Флойдом Мейвезером-младшим. У него 2 победы в профессиональном боксе и 5 побед в смешанных единоборствах. Неплохо. А в августе 2024 года он даже дрался с Флойдом Мейвезером. Бой не закончился нокаутом, но привёл к жаркой драке между командами.

Готти дерётся яростно, порой с избытком огня. По другую сторону ринга стоит 34-летний Джеймс Хаглер-младший. Он внук Марвина Хаглера, более известного болельщикам как "Замечательный Марвин" — одного из величайших боксёров всех времён. Это имя имеет вес. И Джеймс это знает.

Он начал заниматься профессионально в 29 лет и сейчас имеет послужной список из трёх боёв и двух поражений. Не идеален, но он полон решимости. Он хочет показать, что идёт своим путём. Не просто "внук", а просто: Джеймс. Это не обычный боксёрский поединок. Это столкновение родословных, личных историй.

С одной стороны — внук человека, покорившего преступный мир. С другой — наследник спортивной иконы. Дело не только в победе или поражении. Дело в чести, семье и создании собственного имени. Кто докажет, что он больше, чем просто фамилия? Напряжение витает в воздухе. Болельщики это чувствуют.

Два бойца с характером, эмоциями и богатой историей. Отметьте в календаре: 11 октября. Вечер, когда Готти и Хаглер сразятся, и каждому из них есть что доказать. Бой будет транслироваться в прямом эфире на канале CES в соцсетях.

