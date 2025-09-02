Как в 50 лет чувствовать себя моложе лет на 20? Попробуйте эти простые упражнения

От растяжки до йоги и ходьбы — существуют различные упражнения для спины, которые можно выполнять для облегчения и предотвращения боли в спине. Например, мы можем растягивать и выпрямлять спину, сидя в офисе, чтобы достичь общего ощущения благополучия.
Упражнения для спины после 50 лет
Прежде чем начинать программу упражнений для спины после 50 лет, рекомендуется проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом для постановки правильного диагноза и разработки индивидуального плана борьбы с болью. Тем не менее, вот несколько общих упражнений, которые могут помочь улучшить силу и гибкость спины и корпуса.
Растяжка "Кошка и корова"
Встаньте на четвереньки, руки на ширине плеч, колени на ширине бедер.
На вдохе прогните спину вниз (поза коровы) и посмотрите вверх.
На выдохе прогните спину вверх (поза кошки) и прижмите подбородок к груди.
Повторите 5-10 раз.
Растяжка грушевидной мышцы
Лягте на спину, согните колени. Подтяните одну ногу к груди, обхватив колено обеими руками.
Другую ногу держите согнутой или вытянутой на полу.
Удерживайте положение 20-30 секунд, а затем поменяйте ноги.
Мостик
Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол на ширине бедер.
Поднимите бедра, пока не образуется прямая линия от плеч до колен.
Удерживайте положение 5-10 секунд, а затем медленно опустите.
Повторите 10-15 раз.
Растяжка позвоночника
Сядьте на стул, скрестив ноги.
Мягко поверните туловище в сторону скрещенной ноги.
Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд, а затем поменяйте сторону.
Не стоит недооценивать пользу ходьбы. Простая ежедневная прогулка поможет сохранить гибкость спины и улучшить кровообращение. Всегда полезно включить в тренировку активный отдых.
