Как в 50 лет чувствовать себя моложе лет на 20? Попробуйте эти простые упражнения

От растяжки до йоги и ходьбы — существуют различные упражнения для спины, которые можно выполнять для облегчения и предотвращения боли в спине. Например, мы можем растягивать и выпрямлять спину, сидя в офисе, чтобы достичь общего ощущения благополучия.

Упражнения для спины после 50 лет

Прежде чем начинать программу упражнений для спины после 50 лет, рекомендуется проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом для постановки правильного диагноза и разработки индивидуального плана борьбы с болью. Тем не менее, вот несколько общих упражнений, которые могут помочь улучшить силу и гибкость спины и корпуса.

Растяжка "Кошка и корова"

Встаньте на четвереньки, руки на ширине плеч, колени на ширине бедер. На вдохе прогните спину вниз (поза коровы) и посмотрите вверх. На выдохе прогните спину вверх (поза кошки) и прижмите подбородок к груди. Повторите 5-10 раз.

Растяжка грушевидной мышцы

Лягте на спину, согните колени. Подтяните одну ногу к груди, обхватив колено обеими руками. Другую ногу держите согнутой или вытянутой на полу. Удерживайте положение 20-30 секунд, а затем поменяйте ноги.

Мостик

Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол на ширине бедер. Поднимите бедра, пока не образуется прямая линия от плеч до колен. Удерживайте положение 5-10 секунд, а затем медленно опустите. Повторите 10-15 раз.

Растяжка позвоночника

Сядьте на стул, скрестив ноги. Мягко поверните туловище в сторону скрещенной ноги. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд, а затем поменяйте сторону.

Собака мордой вниз

Из положения планки, руки и ноги на полу. Поднимите бедра вверх, образуя перевернутую букву "V". Пятки плотно прижаты к полу, спина прямая. Задержитесь в позе на 20-30 секунд.

Ходьба

Не стоит недооценивать пользу ходьбы. Простая ежедневная прогулка поможет сохранить гибкость спины и улучшить кровообращение. Всегда полезно включить в тренировку активный отдых.

Уточнения

