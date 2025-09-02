Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как в 50 лет чувствовать себя моложе лет на 20? Попробуйте эти простые упражнения

2:23
Спорт

От растяжки до йоги и ходьбы — существуют различные упражнения для спины, которые можно выполнять для облегчения и предотвращения боли в спине. Например, мы можем растягивать и выпрямлять спину, сидя в офисе, чтобы достичь общего ощущения благополучия.

тренировка ягодиц дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
тренировка ягодиц дома

Упражнения для спины после 50 лет

Прежде чем начинать программу упражнений для спины после 50 лет, рекомендуется проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом для постановки правильного диагноза и разработки индивидуального плана борьбы с болью. Тем не менее, вот несколько общих упражнений, которые могут помочь улучшить силу и гибкость спины и корпуса.

Растяжка "Кошка и корова"

  1. Встаньте на четвереньки, руки на ширине плеч, колени на ширине бедер.
  2. На вдохе прогните спину вниз (поза коровы) и посмотрите вверх.
  3. На выдохе прогните спину вверх (поза кошки) и прижмите подбородок к груди.
  4. Повторите 5-10 раз.

Растяжка грушевидной мышцы

  1. Лягте на спину, согните колени. Подтяните одну ногу к груди, обхватив колено обеими руками.
  2. Другую ногу держите согнутой или вытянутой на полу.
  3. Удерживайте положение 20-30 секунд, а затем поменяйте ноги.

Мостик

  1. Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол на ширине бедер.
  2. Поднимите бедра, пока не образуется прямая линия от плеч до колен.
  3. Удерживайте положение 5-10 секунд, а затем медленно опустите.
  4. Повторите 10-15 раз.

Растяжка позвоночника

  1. Сядьте на стул, скрестив ноги.
  2. Мягко поверните туловище в сторону скрещенной ноги.
  3. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд, а затем поменяйте сторону.

Собака мордой вниз

  1. Из положения планки, руки и ноги на полу.
  2. Поднимите бедра вверх, образуя перевернутую букву "V".
  3. Пятки плотно прижаты к полу, спина прямая.
  4. Задержитесь в позе на 20-30 секунд.

Ходьба

Не стоит недооценивать пользу ходьбы. Простая ежедневная прогулка поможет сохранить гибкость спины и улучшить кровообращение. Всегда полезно включить в тренировку активный отдых.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
