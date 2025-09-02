Секрет вечной молодости в движениях: как растяжка после 40 помогает оставаться гибким и здоровым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Уделять несколько минут растяжке в течение дня крайне важно, особенно после 40 лет, поскольку это помогает улучшить подвижность, удлинить мышцы и сохранить плавность движений — качество, которое постепенно ухудшается с возрастом.

Что такое растяжка?

Растяжка — это техника растяжения мышц, которая помогает избавиться от скованности. Она выполняется с использованием веса собственного тела и без использования специального оборудования, поэтому её легко выполнять любому человеку, даже дома. Она преследует несколько целей: улучшение гибкости, снижение скованности мышц, предотвращение травм, улучшение осанки и расслабление.

Важность растяжки и мобильности в 40 лет

Регулярная растяжка помогает противодействовать этой тенденции, улучшая гибкость, осанку и кровообращение. В то же время, внимание к мобильности необходимо для поддержания хорошего качества движений в повседневной жизни: более гибкое и подвижное тело позволяет вам выполнять простые задачи, такие как наклоны, подъем по лестнице или подъем тяжестей, без дискомфорта или ограничений.

Какие существуют виды растяжки?

  • Динамическая;
  • Статическая;
  • Баллистическая;
  • Пассивная;
  • Активная.

Существует не один, а несколько видов растяжки. Первые два перечисленных нами являются наиболее распространенными и, благодаря простоте выполнения, могут обеспечить наибольшую пользу. Статическая растяжка подразумевает удержание удобного положения растяжения в течение определённого периода времени, обычно от 30 до 60 секунд.

Динамическая растяжка, с другой стороны, представляет собой активное движение, которое также включает удлинение мышцы, но без удержания положения в течение определённого времени.

Баллистическая растяжка, в свою очередь, предполагает быстрые движения и прыжки для растяжения мышц сверх их обычного диапазона, но менее рекомендуется нетренированным людям или тем, у кого есть проблемы с мышцами.

Пассивная растяжка, с другой стороны, выполняется с помощью внешней силы, например, другого человека, инструмента или просто силы тяжести, в то время как активная растяжка основана на активации мышц-антагонистов для поддержания положения растяжения без внешней помощи.

В 40 лет лучшая растяжка — та, которая помогает поддерживать гибкость, предотвращать боли в мышцах и суставах и улучшать осанку, не создавая чрезмерной нагрузки на тело. В идеале сосредоточьтесь на мягкой, контролируемой растяжке, которая позволяет удлинять мышцы без риска растяжений и разрывов: поэтому статическая растяжка — отличный выбор.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
