Тело будет как у настоящей спортсменки: эти упражнения помогут улучшить осанку

2:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

После нескольких часов, проведенных за столом, сгорбившись над компьютером или с плохой осанкой, нормально чувствовать боль и скованность.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

Есть упражнения для улучшения осанки, которые можно выполнять прямо за столом, даже не вставая. Просто потратьте несколько минут, чтобы расслабить плечи, вытянуть шею и раскрыть грудную клетку — все эти движения очень полезны, чтобы сделать часы, проведенные сидя, более терпимыми.

Но после рабочего дня одним из лучших методов, которые мы можем использовать для противодействия негативным последствиям и улучшения осанки, является пилатес.

Это метод тренировок, направленный на укрепление основных мышц тела —

корпуса, который включает в себя мышцы живота, спины, бедер и ягодиц, — а также на гибкость и осознанность тела.

Для тех, кто проводит много времени сидя, пилатес особенно эффективен, потому что:

Он укрепляет постуральные мышцы: плохая осанка часто возникает из-за слабых или несбалансированных мышц. Пилатес специально прорабатывает мышцы живота, спины и глубокие мышцы, которые необходимы для правильной поддержки позвоночника. Развивает осознанность тела: эта практика учит вас "чувствовать" свое тело и распознавать неправильную осанку. Эта осознанность позволяет вам активно корректировать осанку не только во время тренировок, но и в повседневной жизни. Улучшает гибкость: длительное сидение может привести к сокращению одних мышц (например, сгибателей бедра) и ослаблению других. Пилатес удлиняет напряженные мышцы и укрепляет слабые, помогая восстановить мышечный баланс и улучшить осанку.

Вот одно из эффективных упражнений:

Полуперекат вниз

Сядьте на коврик, согнув ноги и поставив стопы на коврик. Обхватите руками коленные суставы и выпрямите спину.

Вдох: Приготовьтесь к движению.

Выдох: Округлите спину, выпрямляя руки и подтягивая подбородок к грудине. Спина должна образовать букву С, пупок "толкает" позвоночник.

Держите плечи опущенными и расслабленными, лопатки сведенными.

Полностью выпрямив руки, на вдохе перекатитесь назад, сгибая их и выпрямляя спину.

Принимая С-образную форму, представьте, что пытаетесь "приклеить" пупок к позвоночнику. Это активирует поперечную мышцу живота, которая необходима для стабильности корпуса.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.



