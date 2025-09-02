Тело будет как у настоящей спортсменки: эти упражнения помогут улучшить осанку

После нескольких часов, проведенных за столом, сгорбившись над компьютером или с плохой осанкой, нормально чувствовать боль и скованность.
Есть упражнения для улучшения осанки, которые можно выполнять прямо за столом, даже не вставая. Просто потратьте несколько минут, чтобы расслабить плечи, вытянуть шею и раскрыть грудную клетку — все эти движения очень полезны, чтобы сделать часы, проведенные сидя, более терпимыми.
Но после рабочего дня одним из лучших методов, которые мы можем использовать для противодействия негативным последствиям и улучшения осанки, является пилатес.
Это метод тренировок, направленный на укрепление основных мышц тела —
корпуса, который включает в себя мышцы живота, спины, бедер и ягодиц, — а также на гибкость и осознанность тела.
Для тех, кто проводит много времени сидя, пилатес особенно эффективен, потому что:
Вот одно из эффективных упражнений:
Полуперекат вниз
Принимая С-образную форму, представьте, что пытаетесь "приклеить" пупок к позвоночнику. Это активирует поперечную мышцу живота, которая необходима для стабильности корпуса.
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.