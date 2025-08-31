Волна-гигант ему покорилась: сёрфер установил новый мировой рекорд

Немецкий сёрфер Себастьян Штойдтнер установил новый мировой рекорд на побережье Назаре в Португалии.

Ему покорилась волна высотой 28,57 метра, выше чем 9-этажный дом.

Волны на этом каньоне формирует уникальное подводное ущелье у побережья.

Рекорд немца официально признан Книгой рекордов Гиннеса.

Это особенно почетно для Германии, так как страна не серферская держава, но теперь именно их спортсмен владеет титулом рекордсмена.

