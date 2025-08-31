Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Волна-гигант ему покорилась: сёрфер установил новый мировой рекорд

0:34
Спорт

Немецкий сёрфер Себастьян Штойдтнер установил новый мировой рекорд на побережье Назаре в Португалии.

Surfing a wave in Popoyo
Фото: commons.wikimedia.org by Dylan Wooters, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Surfing a wave in Popoyo

Ему покорилась волна высотой 28,57 метра, выше чем 9-этажный дом.

Волны на этом каньоне формирует уникальное подводное ущелье у побережья.

Рекорд немца официально признан Книгой рекордов Гиннеса.

Это особенно почетно для Германии, так как страна не серферская держава, но теперь именно их спортсмен владеет титулом рекордсмена.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland, МФА: ) — полное официальное название Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (аббр. ФРГ; нем. Bundesrepublik Deutschland, аббр. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
