Волна-гигант ему покорилась: сёрфер установил новый мировой рекорд

Немецкий сёрфер Себастьян Штойдтнер установил новый мировой рекорд на побережье Назаре в Португалии.
Ему покорилась волна высотой 28,57 метра, выше чем 9-этажный дом.
Волны на этом каньоне формирует уникальное подводное ущелье у побережья.
Рекорд немца официально признан Книгой рекордов Гиннеса.
Это особенно почетно для Германии, так как страна не серферская держава, но теперь именно их спортсмен владеет титулом рекордсмена.
