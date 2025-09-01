Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ждать осталось недолго? Ипотечные ставки манят россиян цифрами
Единственный город в России, где ученики идут в школы 4 сентября, там 1 сентября — день скорби
Скандал в Нью-Йорке: теннисистка Остапенко не сдержалась в перепалке с соперницей
Какие обои реально портят сон и чем их заменить для гармоничного интерьера
Один из самых красивых голов со штрафного в истории Премьер-лиги — футбольный мир поражён голом Собослаи
Лицо сияет мягкостью под невидимым фильтром — эта пудра делает эффект фотошопа реальностью
Туристы в шоке: что грозит тем, кто решит "увековечить" себя на стенах Колизея
Формула-1: Хэмилтона жестоко оштрафовали в Монце
Думаете, питомец дремлет? На самом деле он разыгрывает целый спектакль, и на это есть причины

Устали от перекачанных рук? Эксперты раскрыли 2 секрета: меньше вес, больше повторений

5:10
Спорт

Переразвитые мышцы рук могут быть результатом интенсивных тренировок, особенно в таких видах спорта, как баскетбол, бейсбол и плавание. Однако это не всем по душе, и есть несколько способов от этого избавиться.

Бодибилдер качает бицепс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бодибилдер качает бицепс

С помощью ряда различных стратегий вы можете развить пропорционально меньшие, но при этом подтянутые мышцы рук. Вот как это сделать.

Вторичное задействование рук

Выполнение упражнений на развитие силы крайне важно для достижения высокой общей цели.

Однако, чтобы избежать перегрузки рук и сохранить силу, важно тщательно выбирать тренировку. Существует несколько вариантов.

Например, вы можете минимально проработать трицепсы, просто выполняя планку, которую можно включить в более сложную программу силовых тренировок корпуса, выполняя ее два-три дня в неделю по 30 минут.

Планка

  • Лягте на пол лёжа.
  • Согните локти под углом 90 градусов, расположив их перпендикулярно плечам.
  • Поднимите тело так, чтобы оно образовало прямую линию от головы до пяток, и перенесите весь вес на предплечья и подушечки стоп.
  • Сохраняйте голову и шею прямо, напрягая мышцы живота и ягодиц.
  • Удерживайте положение 10 секунд, а затем вернитесь в исходное положение.
  • Повторите столько подходов, сколько сможете, и увеличивайте их со временем.

Упражнения с собственным весом

Они чрезвычайно полезны для достижения этой цели, поскольку они помогают поддерживать мышечный тонус без набора мышечной массы.

Лучшие упражнения — отжимания, подтягивания, прыжки с приседанием и так далее.

В качестве альтернативы можно использовать упражнения с эспандером.

Отжимания

  • Встаньте на колени и поставьте руки на пол на ширине плеч, пальцами вперёд.
  • Оттяните ноги назад на желаемое расстояние, но чем ближе они расположены, тем эффективнее упражнение.
  • Убедитесь, что ваше тело образует прямую ось.
  • Вдохните и медленно согните руки, прижимая грудь к полу, медленно и контролируемо. В этот момент локти должны быть слегка согнуты и направлены назад.
  • Опускайтесь, пока не почувствуете напряжение в теле.
  • Выдохните и оттолкнитесь руками, чтобы вернуться в верхнее положение.
  • Выполните три подхода по 15 повторений.

Подтягивания

  • Возьмитесь за перекладину, ладони обращены к вам, руки на ширине плеч.
    Руки держите почти прямыми, плечи и предплечья напряжены.
  • Поднимитесь, пока подбородок не окажется выше перекладины.
  • Медленно опуститесь в исходное положение и повторите движение.

Сгибание рук с эспандером

  • Встаньте на колени на пятки, спина прямая, плечи расслаблены.
  • Поместите эспандер под одно колено и возьмите его кистью соответствующей руки.
  • Потяните за эспандер и подтяните руку к плечу, отводя ее от сопротивления. При этом следите, чтобы верхняя часть руки оставалась неподвижной, а локоть находился на одной линии с плечом и был прижат к телу.
  • Отпустите хват и вернитесь в исходное положение.
  • Выполните 10 повторений, затем поменяйте сторону.

Тренируйтесь с меньшим весом 

Выполнение сгибаний и разгибаний рук на трицепс и бицепс с легкими весами также отлично подходит для развития рельефных, но не чрезмерных мышц. В идеале используйте гантели весом 2 или 3 кг.

Выполнение трёх подходов по 15 повторений поможет сжечь калории, уменьшить объём рук и предотвратить дряблость мышц.

Сгибание рук с EZ-штангой стоя

  • Встаньте прямо и возьмите EZ-штангу без нагрузки.
  • Согните руки, держа плечо как можно ближе к груди.
  • Когда рука полностью сократится, опустите её.

Попеременное сгибание рук с гантелями сидя

  • Сядьте, выпрямив спину, руки опущены по бокам.
  • Возьмите по гантели в каждую руку, ладони обращены внутрь.
  • Поочередно сгибайте локти одной руки, вращая гантели наружу.
  • Выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.

Регулярно выполняйте кардио

Кардиоупражнения могут помочь вам избавиться от лишнего жира, из-за которого мышцы рук могут выглядеть больше, чем хотелось бы.

Идеальный вариант — заниматься кардиоупражнениями по 30 минут пять дней в неделю. Доступны различные виды тренировок: бег, бег трусцой, аэробика, езда на велосипеде, плавание, танцы и быстрая ходьба.

Если у вас слабые колени или суставы, или вы восстанавливаетесь после травмы или операции, лучше всего выбирать кардиоупражнения с низкой ударной нагрузкой, например, плавание.

Однако будьте осторожны: слишком рельефные мышцы могут иметь обратный эстетический эффект.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Последние материалы
Единственный город в России, где ученики идут в школы 4 сентября, там 1 сентября — день скорби
Скандал в Нью-Йорке: теннисистка Остапенко не сдержалась в перепалке с соперницей
Какие обои реально портят сон и чем их заменить для гармоничного интерьера
Один из самых красивых голов со штрафного в истории Премьер-лиги — футбольный мир поражён голом Собослаи
Лицо сияет мягкостью под невидимым фильтром — эта пудра делает эффект фотошопа реальностью
Туристы в шоке: что грозит тем, кто решит "увековечить" себя на стенах Колизея
Формула-1: Хэмилтона жестоко оштрафовали в Монце
Думаете, питомец дремлет? На самом деле он разыгрывает целый спектакль, и на это есть причины
Израиль шокировал Францию, перевернув таблицу Евробаскета
Обезжиренный творог — ловушка для худеющих: какой продукт на самом деле полезен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.