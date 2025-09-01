Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Николас Джексон остался в Германии, пытаясь реанимировать свой переход в "Баварию", но "Челси" готов рассматривать только постоянный контракт и хочет подписать замену в случае ухода нападающего.

Джексону разрешили вылететь в Мюнхен в субботу после того, как "Бавария" достигла соглашения об аренде с опцией выкупа за 65 миллионов евро. Однако "Челси" связался с немецким клубом и сообщил о расторжении сделки после того, как Лиам Делап получил травму подколенного сухожилия в матче с "Фулхэмом" позднее в тот же день.

Йоане Висса в прошлом сезоне играл за "Брентфорд". Он призывает "Брентфорд" "сдержать слово" и позволить ему уйти

На этой неделе Делапу предстоит пройти второе сканирование, и есть надежда, что повреждение не настолько серьёзное, чтобы потребовалась операция.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не хочет продолжать игру с одним нападающим в форме, учитывая плотный график команды на ближайшие два месяца.

Однако был и другой поворот событий: разочарованный Джексон отклонил просьбу своего клуба вернуться в Лондон. Сенегальский нападающий остался в "Баварии" со своими представителями, которые пытаются найти решение с чемпионами Бундеслиги.

Джексону не разрешат уйти в аренду. "Челси", однако, готов санкционировать постоянный уход, но "Бавария" должна заплатить 65 миллионов евро за 24-летнего игрока. "Бавария" потратила значительные средства этим летом и дала понять, что на данном этапе может предоставлять только аренду.

Ситуация нестабильна и заставила "Челси" разработать планы действий на случай ухода Джексона. Они рассматривают постоянные контракты, а не аренду, и наводили справки о ряде нападающих, включая Конрада Хардера из лиссабонского "Спортинга".

В настоящее время "Челси" по-прежнему рассчитывает на возвращение Джексона в команду. Они были готовы отпустить его после покупки Жоау Педру и Делапа этим летом.

Джексон, перешедший из "Вильярреала" два года назад, снизился в иерархии и попросил об уходе в начале этого месяца. Он не сыграл в первых трёх матчах "Челси" в этом сезоне.

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
