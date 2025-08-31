Бывшим гандболистам сборной России вынесли приговор

Четыре года назад на юношеском чемпионате Европы, проходившем в Хорватии, российские гандболисты ставили деньги на свои же матчи и обеспечивали выгодный для себя результат.

Тогда наша сборная заняла предпоследнее место.

Комиссия по этике начала подозревать спортсменов после нескольких матчей, потом началось расследование, в ходе которого гандболистов и поймали.

Тогда их выгнали из сборной, а Савеловский районный суд Москвы вынес им приговор, пишет РИА Новости.

Семерых из них признали виновными и назначили им штрафы от 300 до 350 тысяч рублей. Среди осужденных — Дмитрий Кандыбин, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Ермолин, Георгий Кириленко и Александр Морозов.

Гандбол (дат. håndbold, англ. handball от hand — рука и ball — мяч) — командная игра с мячом 7 на 7 игроков (по 6 полевых и вратарь в каждой команде).

