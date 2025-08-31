Футбольный клуб из Самары арестовали за нападения на соперников и болельщиков

0:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Под Самарой силовики арестовали футболистов-любителей клуба Team Young.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Поимка преступника

Спортсменов задержали за то, что они регулярно нападали на соперников и болельщиков и оскорбляли людей разных национальностей.

Большинство из них оказались нелегальными мигрантами.

Болельщики-земляки поддерживали футболистов. Оказалось, что некоторые спортсмены даже были в состоянии наркотического опьянения во время задержания.

Уточнения

Сама́ра (с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года — Ку́йбышев) — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара.

