Под Самарой силовики арестовали футболистов-любителей клуба Team Young.
Спортсменов задержали за то, что они регулярно нападали на соперников и болельщиков и оскорбляли людей разных национальностей.
Большинство из них оказались нелегальными мигрантами.
Болельщики-земляки поддерживали футболистов. Оказалось, что некоторые спортсмены даже были в состоянии наркотического опьянения во время задержания.
Сама́ра (с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года — Ку́йбышев) — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.