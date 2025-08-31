Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Под Самарой силовики арестовали футболистов-любителей клуба Team Young.

Спортсменов задержали за то, что они регулярно нападали на соперников и болельщиков и оскорбляли людей разных национальностей.

Большинство из них оказались нелегальными мигрантами.

Болельщики-земляки поддерживали футболистов. Оказалось, что некоторые спортсмены даже были в состоянии наркотического опьянения во время задержания.

Сама́ра (с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года — Ку́йбышев) — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
