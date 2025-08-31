Ваше тело знает больше, чем вы думаете: соматотип подскажет скрытые сильные стороны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:10
Спорт

Теория соматотипов — одно из самых обсуждаемых направлений в спортивной науке и фитнесе. Её суть в том, что телосложение влияет на обмен веществ, набор или снижение веса, предрасположенность к определённым видам спорта и даже особенности питания.

Выполнение упражнения берпи
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Выполнение упражнения берпи

Откуда появилась идея соматотипов

Американский психолог Уильям Шелдон в 1937 году впервые описал три основных типа телосложения: эктоморф, мезоморф и эндоморф. Он утверждал, что именно генетика определяет, как человек набирает массу и реагирует на рацион. Позже учёные Барбара Хонейман Хит и Джон Эдмун Картер доработали подход: они предложили формулы, позволяющие на основе антропометрических измерений оценить уровень развития жировой, костной и мышечной ткани, а также степень вытянутости тела.

Важно понимать: чистых типов почти не бывает, у каждого человека присутствуют черты сразу нескольких соматотипов, просто один из них выражен сильнее других.

Практическое применение

Современная наука относится к классификации критически — строгих доказательств её достоверности нет. Однако теория остаётся востребованной в спорте: по соматотипу нередко определяют, какие нагрузки и дисциплины подойдут новичку, а также прогнозируют, как быстро он будет прогрессировать.

В бытовом фитнесе знание своего типа телосложения помогает адекватно оценить свои сильные и слабые стороны. Это своего рода ориентир: можно понять, чего реально добиться при грамотном питании и тренировках, и сколько времени это займёт.

Три основных соматотипа

Эктоморф

Худощавое телосложение, высокий рост, узкие плечи. Мышцы и жир набираются с трудом. Люди этого типа обычно активные, склонны к видам спорта на выносливость — бегу, прыжкам, игровым дисциплинам.

Мезоморф

Атлетичное, крепкое телосложение, средний рост, быстрый набор мышечной массы при низком проценте жира. Отличается высокой концентрацией и настойчивостью. Такие люди легко показывают хорошие результаты почти в любом виде спорта, от бодибилдинга до футбола.

Эндоморф

Округлые формы, низкий рост, плавные линии тела. Быстро набирают вес, но сбрасывают его с трудом. Склонность к лишнему жиру связана с низкой активностью мышечной массы и особенностями гормональной регуляции. Тем не менее именно этот тип часто встречается у тяжелоатлетов, борцов и игроков в командных видах спорта.

Особенности тренировок

Для эктоморфов

Главная цель — набор мышечной массы. Лучше всего подходят силовые тренировки на крупные группы мышц с умеренным объёмом кардионагрузки. Важно сочетать занятия с калорийным, но сбалансированным питанием и качественным восстановлением.

Для мезоморфов

Здесь многое зависит от цели: если нужно нарастить мышцы — упор на силовые тренировки с отягощением. Для снижения веса — кардио, а затем уже добавление силовой нагрузки. Благодаря природным данным мезоморфы одинаково хорошо прогрессируют и в силе, и в выносливости.

Для эндоморфов

Основная задача — контроль жировой массы. Тренировки должны сочетать силовые упражнения и кардио в равной пропорции. Дополнительно важно увеличить повседневную активность — ходьба, лестницы вместо лифта, велосипед. Это помогает тратить больше энергии без перегрузки организма.

Итоги

Хотя теория соматотипов и не признана строгой наукой, она остаётся полезным инструментом для ориентации в спорте и фитнесе. Знание особенностей своего телосложения позволяет выбрать подходящую стратегию питания и тренировок, а главное — трезво оценивать результат, которого реально достичь.

Уточнения

Соматоти́п сомати́ческая конститу́ция — конституционный тип телосложения человека, но это не только собственно телосложение, но и программа его будущего физического развития.
 

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
