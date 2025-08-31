Я не машина: что заставило Синнера занервничать? Подробности матча против Шаповалова

Итальянский теннисист Янник Синнер, четырёхкратный чемпион турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира, поделился своими впечатлениями о матче третьего круга US Open — 2025 против канадца Дениса Шаповалова.

Фото: commons.wikimedia.org by Like tears in rain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Янник Синнер

Синнер отметил, что Шаповалов показал отличную подачу и оказывал значительное давление на протяжении игры. Несмотря на это, итальянский спортсмен подчеркнул, что он не является автоматом и также может испытывать трудности.

"Он очень хорошо подавал, много давил. К тому же я не машина. Мне тоже иногда приходится нелегко", — напомнил Синнер, которого цитирует АТР.

По его словам, он чувствовал себя уверенно и играл в хороший теннис, как и его соперник.

Синнер также заявил, что перед матчем его главная цель — быть хорошо подготовленным и чувствовать уверенность в своих силах. Он отметил, что, хотя тренировки и важны, они не всегда могут полностью подготовить его к игре.

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде.

