Защита Спартака — решето? Футбольный эксперт указал на ахиллесову пяту команды

Бывший футболист "Краснодара" и "Локомотива" Руслан Нахушев поделился своими наблюдениями относительно игры московского "Спартака". По его мнению, у команды есть сильные игроки в атакующей линии, однако в обороне они допускают ошибки, которые могут негативно сказаться на результатах.
Нахушев подчеркнул, что "Спартаку" необходимо усилить состав в оборонительной линии, чтобы вернуть уровень игры, который был в прошлые годы.
"У "Спартака" всё хорошо в атакующей линии, но допускают какие-то невнятные, детские ошибки в обороне. Этот шлейф тянется за командой. Нужно приобрести пару хороших защитников, которые были бы по уровню прошлых лет", — выразил мнение Нахушев в разговоре с "Чемпионатом".
Он отметил, что команде не хватает порядка в обороне, несмотря на то, что в атаке у них всегда было достаточно футболистов.
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович также выразил мнение о необходимости усиления оборонительной линии. Нахушев считает, что это поможет сделать игру команды более стабильной.
После семи матчей "Спартак" набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые сыграют против московского "Динамо".
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.
Русла́н Ю́рьевич На́хушев (5 сентября 1984, Нальчик) — российский футболист, защитник.
