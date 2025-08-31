Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франкенштейн дель Торо: 13 минут стоячих аплодисментов и слёзы актеров на Венецианском кинофестивале
Нет права на критику! Жена Уиллиса резко ответила хейтерам после откровений о состоянии актёра
Уберите морщины и не тратитесь на уколы: фейс тейпинг — это реально
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Можно ли пересаживать фиалку осенью: что важно знать, чтобы не погубить растение
Как отучить кошку или собаку есть комнатные растения: простые приёмы
На сантиметр дальше — на тысячи дороже: как невидимая граница перекрёстка меняет статью
Потеря жидкости — серьёзная угроза: как восстановить баланс и не допустить нарушений работы сердца
Землетрясения на Камчатке сильно ударили по карману россиян

Забудьте про скучные упражнения: пять способов превратить спорт в приключение

Спорт

Часто спорт ассоциируется с чем-то однообразным и рутинным: привычные упражнения, строгие правила и минимум эмоций. Но на самом деле он может быть увлекательным, ярким и совершенно разным. Главное — найти направление, которое вдохновляет и приносит удовольствие.

Полёт в аэротрубе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полёт в аэротрубе

Зумба

Зумба — это сочетание танца и фитнеса. Уроки проходят под энергичную музыку, и вам не придётся зубрить движения или связки: тренировка больше похожа на весёлую вечеринку. Такой формат помогает подтянуть фигуру и зарядиться позитивом.

Банджи-фитнес

В этом виде тренировки используется специальный пояс с эластичным тросом. За счёт него упражнения превращаются в сочетание прыжков, танцевальных элементов и силовых нагрузок. Сопротивление троса заставляет мышцы работать активнее, а каждое движение ощущается совсем иначе, чем в обычном зале.

Аэротруба

Хорошая альтернатива экстремальному спорту — полёт в аэротрубе. Потоки воздуха поднимают человека в воздух, и даже новичок может почувствовать, что значит "летать". Профессионалы используют этот формат для отработки сложных элементов: кувырков, поворотов, фигур в пространстве.

Батуты

Тренировки на батуте — это не только про детские развлечения. В батутных центрах можно освоить сальто, акробатические элементы и разные прыжковые связки. Для страховки и безопасности есть поролоновые ямы. Прыжки укрепляют мышцы, развивают координацию и помогают сбросить лишний вес, а ещё отлично снимают стресс.

Бикрам-йога

Эта практика проходит в условиях высокой температуры — от +35 до +40 °C при влажности около 40%. Благодаря такому климату мышцы становятся эластичнее, асаны выполняются мягче, а нагрузка ощущается глубже. Занятие длится около 90 минут и сопровождается интенсивным потоотделением, поэтому на тренировку важно взять воду и лёгкую одежду.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Садоводство, цветоводство
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Секрет долголетия раскрыт! Эти продукты превращают старение в миф
Потерялся питомец? Эти решения увеличивают шанс возвращения в разы
Ридли Скотт отказался от Терминатора 3: меня не купишь
Эти пещеры кажутся декорациями к фильму, но они существуют и ждут путешественников
Лужники гудят: Егор Крид устроил страстный поцелуй на глазах у поклонников
От 150 до 350 тысяч рублей: какие старые иномарки россияне считают выгоднее Лады
Скромные овощи превращаются в ресторанное блюдо: простой рецепт с вау-эффектом
Геном супергероя: ученые смогли добиться регенерации для людей
Фулбоди-тренировки ломают привычные правила: как прокачать всё тело за один раз
Привычки, мешающие гормонам: как диета, сон и стресс нарушают баланс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.