Эта древняя практика одновременно тренирует мышцы и учит отпускать напряжение

Аштанга-йога — это не просто набор упражнений, а целая система, которая соединяет тело и ум. Практика динамичная, требует дисциплины и внимательности. Каждое движение связано с дыханием, и постепенно она превращается в медитацию в движении.
Слово "аштанга" переводится как "восемь ступеней". Их впервые описал мудрец Патанджали в "Йога-сутрах". В этой системе есть всё: этические правила, работа с телом и дыханием, концентрация, медитация и, наконец, высшее состояние сознания. По сути, это пошаговый путь к гармонии и внутренней свободе.
Главное отличие этой практики — строгая структура. Каждая последовательность выполняется в определённом порядке и синхронизируется с дыханием. Три её ключевых элемента:
виньяса — плавные переходы между позами;
трибандхи — работа с энергетическими замками;
дришти — фиксация взгляда, помогающая удерживать концентрацию.
Именно это сочетание делает практику одновременно физически интенсивной и глубоко медитативной.
Регулярные занятия укрепляютмышцы, улучшают выносливость и баланс. Но Аштанга даёт и больше: снижает уровень стресса, развивает самодисциплину, помогает чувствовать уверенность в себе и сохранять ясность ума.
Эта практика рассчитана на тех, кто ищет не лёгкую растяжку, а серьёзную работу над собой. Она подойдёт людям с базовой физической подготовкой и готовностью к регулярным занятиям. Даже новичкам можно начинать с простых последовательностей, постепенно углубляясь в практику.
