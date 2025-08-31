Эта древняя практика одновременно тренирует мышцы и учит отпускать напряжение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Аштанга-йога — это не просто набор упражнений, а целая система, которая соединяет тело и ум. Практика динамичная, требует дисциплины и внимательности. Каждое движение связано с дыханием, и постепенно она превращается в медитацию в движении.

Восемь ступеней пути

Слово "аштанга" переводится как "восемь ступеней". Их впервые описал мудрец Патанджали в "Йога-сутрах". В этой системе есть всё: этические правила, работа с телом и дыханием, концентрация, медитация и, наконец, высшее состояние сознания. По сути, это пошаговый путь к гармонии и внутренней свободе.

Что делает Аштангу особенной

Главное отличие этой практики — строгая структура. Каждая последовательность выполняется в определённом порядке и синхронизируется с дыханием. Три её ключевых элемента:

  • виньяса — плавные переходы между позами;

  • трибандхи — работа с энергетическими замками;

  • дришти — фиксация взгляда, помогающая удерживать концентрацию.

Именно это сочетание делает практику одновременно физически интенсивной и глубоко медитативной.

Польза для тела и ума

Регулярные занятия укрепляютмышцы, улучшают выносливость и баланс. Но Аштанга даёт и больше: снижает уровень стресса, развивает самодисциплину, помогает чувствовать уверенность в себе и сохранять ясность ума.

Кому подойдёт Аштанга-йога

Эта практика рассчитана на тех, кто ищет не лёгкую растяжку, а серьёзную работу над собой. Она подойдёт людям с базовой физической подготовкой и готовностью к регулярным занятиям. Даже новичкам можно начинать с простых последовательностей, постепенно углубляясь в практику.

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

